Leuenberger wird Biel-Trainer – «Sport ist Business, aber vor allem arbeiten Menschen zusammen» In Bern hat er die Chance nicht erhalten, nun wird Lars Leuenberger Cheftrainer in Biel – als Stellvertreter für den schwer erkrankten Antti Törmänen. Reto Kirchhofer

Er freut sich auf die neue Herausforderung: Der bisherige SCB-Assistent Lars Leuenberger übernimmt in Biel. Foto: Raphael Moser

Am Montagmorgen packte Lars Leuenberger in der Postfinance-Arena seine Sachen. Am Nachmittag kommunizierte der EHC Biel die Verpflichtung des SCB-Assistenten. Leuenberger (45) wird die Seeländer in der anstehenden Saison als Headcoach führen – quasi stellvertretend für seinen Freund, den an Krebs erkrankten Finnen Antti Törmänen.