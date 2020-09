Comité-Obfrau Pia Inderbitzin: «Wissen Sie, es war bisher nicht die Aufgabe des Comités, die Fasnacht zu organisieren, sondern nur den Cortège, also 9 der 72 Stunden. Und das soll im Übrigen ab 2022 auch wieder so sein.»

An der Cliquenpräsidentenkonferenz hatten die meisten darauf gehofft, dass das Fasnachts-Comité ein grobes Schutzkonzept für die Fasnacht vorlegen würde. Das war nicht der Fall. Im Gegenteil: Mit dem Aufruf an alle Fasnächtler, doch Ideen für die Durchführung der nächsten Fasnacht zu liefern, scheint für manche das Comité eher hilflos gewirkt zu haben.

Wissen Sie, es war bisher nicht die Aufgabe des Comités, die Fasnacht zu organisieren, sondern nur den Cortège, also 9 der 72 Stunden. Und das soll im Übrigen ab 2022 auch wieder so sein. Wir sind bereit – damit überhaupt eine Fasnacht stattfinden kann –, 2021 viel mehr zu leisten. Dazu brauchen wir den Input der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler; wir organisieren nicht Sachen, die niemand will, wir machen nicht Schutzkonzepte für Veranstaltungen, zu denen niemand hingeht. Wir haben selber schon Ideen, wir haben am Montag auch welche präsentiert, aber es ist an den Aktiven, zu sagen, welche Art von Fasnacht sie 2021 wollen. Ich finde dieses Vorgehen ziemlich mutig, wir vertrauen auf die Kreativität der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler.