Zu Besuch beim Kaffee-Profi – Es interessiert ihn die Bohne Marco Candoni röstet in seinem Moccaraba jeden Tag Kaffeebohnen aus aller Welt. Der Prozess ist eine Wissenschaft für sich. Doch Candoni kann auf die Hilfe von «Marie» zählen, seiner 90-jährigen Röstmaschine. Julia Gisi

Sie ist nicht die Schnellste, doch rösten tut sie einwandfrei: «Marie», Marco Candonis Röstmaschine. Foto: Nicole Pont

Das Leben als Kaffee-Profi ist nicht immer einfach. Trinkt Marco Candoni auswärts einen Espresso, so schmeckt er schnell heraus, wenn damit etwas nicht stimmt. Ein Schluck genügt – und schon versuchen seine Geschmacksnerven das Problem ausfindig zu machen: Liegt es an der zu schnellen Röstung, an der zu bitteren Mischung oder vielleicht doch nur an einer falsch eingestellten Maschine?

Doch selbst wenn der Kaffee in der Tasse nicht immer Candonis Standards entspricht; seine Begeisterung für den Kaffee zu bremsen, ist schwierig. Schliesslich dreht sich seine Welt um die braune Bohne. Im Moccaraba, seiner Kaffeerösterei an der Unteren Rebgasse 29 in Kleinbasel, röstet Candoni seinen Kaffee jeden Tag frisch, seit 33 Jahren. Die Bohnen, die in grossen, beigen Jutesäcken im Laden stehen, stammen aus aller Welt, aus Indien oder Afrika, viele jedoch aus Zentral- oder Südamerika; aus Costa Rica oder Brasilien. Neun verschiedene Sorten verkauft er insgesamt, vier davon sind rein.