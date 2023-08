Mithelfen bei der Totenwäsche – «Es hilft, dem Tod das Unheimliche zu nehmen» Die Sterbebegleiterin und Bestatterin Doris Passalacqua ermuntert Hinterbliebene dazu, beim Waschen und Ankleiden der Verstorbenen zu helfen. Unsere Autorin wollte wissen, weshalb – und hat mitgeholfen. Dina Sambar

Doris Passalacqua (l.) und die BaZ-Redaktorin am Sarg einer kürzlich verstorbenen Frau. Foto: Dominik Plüss

Heute werde ich einer Bestatterin helfen, einen verstorbenen Mann zu waschen und anzuziehen. Warum?

Vor acht Jahren erzählte mir die Sterbebegleiterin und Bestatterin Doris Passalacqua, dass sie die Hinterbliebenen dazu ermuntere, beim Herrichten der Verstorbenen zu helfen. «Dort berührt man den Körper, erlebt die Veränderung. Dadurch kann man den Tod greifen und besser akzeptieren. Das hilft, die Trauerphase einfacher zu tragen.» Diesen Satz habe ich nie mehr vergessen.

Viele der Menschen, mit denen ich über das Thema spreche, sagen, sie könnten nie und nimmer einen Verstorbenen herrichten – egal ob fremd oder verwandt. Die Worte «Angst», «unheimlich» und «eklig» fallen. Der Tod ist ein Tabu. Indem ich die Bestatterin aus Nunningen begleite, möchte ich herausfinden, wie es sich tatsächlich anfühlt – «unangenehm» oder eben doch «versöhnlich», wie Doris Passalacqua es beschreibt.

«Wir kommen mit Scham auf die Welt und wollen wahrscheinlich auch so gehen.» Doris Passalacqua

Kurt Weber* ist vor wenigen Tagen verstorben. Er wurde über 90 Jahre alt. Als ich ihn vor mir liegen sehe, zweifle ich kurz daran, ob ich tatsächlich so gelassen bleibe, wie ich mir das vorgestellt habe. Doch dann gehts schon los. «Herr Weber, wir begleiten Sie heute», sagt Doris Passalacqua und giesst Wasser und das Duschmittel des Verstorbenen in ein Plastikbecken. «Das Wasser muss kalt sein», erklärt sie mir, «sonst gehen die Poren auf, die Feuchtigkeit verdampft, und die Haut trocknet aus.»

Über seinen Schambereich hat die Bestatterin ein Tuch gelegt. Wäre er eine Frau, hätte sie auch die Brust abgedeckt. «Wir kommen mit Scham auf die Welt und wollen wahrscheinlich auch so gehen. Ich habe Respekt vor den Verstorbenen», sagt Doris Passalacqua.

Die Bestatterin benetzt einen Waschlappen und wäscht zuerst sein Gesicht. Dem Verstorbenen läuft eine Träne runter. Doris Passalacqua tupft sie vorsichtig ab und murmelt: «Jöö, Herr Weber, sie müssen nicht weinen.» Danach arbeiten wir uns dann hinunter bis zu den Zehen. Die Geschlechtsteile (und nach dem Drehen auch das Gesäss) bleiben während der Wäsche bedeckt. Passalacqua fährt mit dem Waschlappen einfach unter dem Tuch durch.

Wir tragen Handschuhe – nicht weil wir den Körper nicht berühren wollen, sondern weil es Vorschrift ist. Manchmal ist an den Verstorbenen noch Blut, das Krankheitserreger in sich tragen könnte. Zudem können Tote auch ihren Darm- und Blaseninhalt entleeren. Deshalb erhalten sie nach der Wäsche auch Windeln.

Als der Verstorbene sauber ist, cremen wir ihn mit Bodylotion ein. «Auch das ist, um die Haut feucht zu halten, damit er nicht schneller verwest», erklärt Passalacqua, die mir bei jedem Schritt erklärt, was wir weshalb machen – genauso wie sie es auch bei den Hinterbliebenen mache, falls diese mithelfen wollen.

Die Verwandten haben der Bestatterin Kleider des Verstorbenen mitgegeben. Zu zweit heben wir die Füsse an, um ihm die Hosen anzuziehen. Die Leichenstarre hat bereits eingesetzt. Deshalb ist der Verstorbene steif. Das merke ich vor allem, als wir ihm das Hemd anziehen.

Doris Passalacqua hat hierzu eine ausgefeilte Technik. Sie legt das Hemd (Knöpfe nach unten und Kragen Richtung Füsse) auf seinen Oberkörper. Dann gehen wir mit unserem Arm in die Hemdsärmel, geben dem Verstorbenen die Hand und ziehen so die Ärmel über seine Arme. Als Nächstes heben wir den Kopf über das Hemd. Danach drehen wir Herrn Weber und zupfen die Kleider zurecht.

«Ich klebe keine Augen zu und nähe auch die Lippen nicht zusammen.» Doris Passalacqua

Um das alles tun zu können, müssen wir die Leichenstarre brechen. Das ist zum Glück harmloser, als es klingt. Zuerst winkle ich seinen Arm an. Das braucht etwas Kraft, doch es fühlt sich nicht nach Brechen an – viel mehr, als würde man den Arm dehnen. Einmal gebogen, ist der Ellenbogen wieder beweglich.

Die Schultern bieten etwas mehr Widerstand. Ich habe Skrupel, den Arm fester hochzudrücken. Obwohl Kurt Weber tot ist, möchte ich seinen Körper nicht verletzen. Doris Passalacqua versichert mir jedoch, dass dabei nichts kaputt gehen kann.

Ein Auge des Verstorbenen ist nicht ganz zu. Die Bestatterin benetzt ein Wattepad mit sehr kaltem Wasser. «Ich klebe keine Augen zu und nähe auch die Lippen nicht zusammen. Doch es gibt Bestatter, die das tun», so Passalacqua. Sie schliesst das Auge und legt das Wattepad für eine Viertelstunde auf das Auge. «Danach bleibt es zu», so die Bestatterin.

«Es hat mir enorm dabei geholfen, zu begreifen, dass er wirklich tot ist.» Hinterbliebene

Jene Hinterbliebenen, die ihr beim Ankleiden geholfen haben, seien danach immer sehr dankbar gewesen, sagt Doris Passalacqua. Das erzählt mir auch eine Bekannte, die dabei half, ihren Vater herzurichten. «Es hat mir enorm dabei geholfen, zu begreifen, dass er wirklich tot ist.» Die Bestatterin hat dafür sogar einen Satz: «Den Tod greifen lehrt den Tod begreifen.» Es könne auch helfen, den Schock zu lösen, in dem man sich nach dem Tod einer nahestehenden Person befinde.

Doch was ist, wenn die Hinterbliebenen Angst, Unwohlsein oder gar Abscheu davor empfinden? Oder der Verstorbene verunfallt und deshalb entstellt ist? «Wenn jemand abrupt aus dem Leben gerissen wurde, finde ich es sogar noch wichtiger, dass die Familie hingeht», sagt Doris Passalacqua. Sogar wenn die Person entstellt sei, empfehle sie es in den meisten Fällen. «Ich lege dann ein Tüchlein über die Stellen. Aber sie können immer noch die Hände berühren und so Abschied nehmen.»

«Solche Erfahrungen helfen mir dabei, dem Tod das Unheimliche zu nehmen und ihn immer mehr als etwas Selbst­verständliches zu akzeptieren.» Dina Sambar

Im Gespräch spüre sie, ob die Familie Berührungsängste hat. «Meistens ist es, weil sie schlechte Bilder im Kopf haben. Ich versuche sie dann abzuholen, damit sie auch ein gutes Bild zu sehen bekommen. Es ist natürlich auch völlig in Ordnung, wenn sie die verstorbene Person nicht sehen wollen», sagt Doris Passalacqua.

Kurt Weber ist gewaschen und trägt seine schönen Kleider. Es hat sich sehr natürlich angefühlt, dem Verstorbenen auf seinem letzten Weg zu helfen. Ich könnte mir das auch bei nahen (unversehrten) Verwandten vorstellen.

Vor nicht allzu langer Zeit verstarb eine mir familiär nahestehende Person. Sie war mehrere Tage bei sich zu Hause aufgebahrt, und viele Freunde und Verwandte kamen vorbei, um sich persönlich zu verabschieden. Auch meinem verstorbenen Grossvater konnte ich die Hand halten. Solche Erfahrungen – auch das Waschen bei diesem Selbstversuch – helfen mir dabei, dem Tod das Unheimliche zu nehmen und ihn immer mehr als das zu akzeptieren, was er ist – etwas Unumgängliches und völlig Normales.

Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos

