Michael Lang zum Trainingsstart – «Es hätte gern noch eine Woche Ferien mehr sein dürfen» Nach dem ersten richtigen Training unter Timo Schultz spricht FCB-Routinier Michael Lang über Ferien, Fitnessstand und die Unterschiede zum vormaligen Interimstrainer Heiko Vogel.

Michael Lang spricht neben dem Trainingsplatz zu den Medien. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Michael Lang, wie war die Sommerpause? Sehr kurz. Vor allem nach einer derart intensiven Saison, wie wir sie erlebt haben. Da hätte es gern noch eine Woche mehr sein dürfen. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss: Mehr Ferien hätte man natürlich immer gern – ganz egal, wie die Saison davor war.

Und sind Sie fit zurück – oder müssen noch ein paar Pfunde weg? Natürlich bin ich fit. Das sehen Sie doch, wie fit ich aussehe. Ich habe auch ein bisschen etwas gemacht in den Ferien. Aber in drei Wochen Ferien verliert man da sowieso praktisch nichts. Also Sie schon – aber ich nicht. (lacht)

Wie war das erste Training, und wie ist Ihr Eindruck vom neuen Trainer Timo Schultz? Das Training war gut. Der Eindruck von Timo Schultz ist es auch. Er scheint mir ein kommunikativer Typ zu sein, das ist sicher positiv.

Was ist unter ihm anders oder gar neu? Jeder Trainer hat seinen eigenen Stil. Was ich bis jetzt am stärksten wahrgenommen habe, ist ganz einfach, dass wir jetzt wieder einen Trainer haben, der sich ganz auf die Aufgaben eines Trainers konzentrieren kann. Das ist in keinster Weise ein Vorwurf an Heiko Vogel. Aber er lief im vergangenen Halbjahr in seiner Doppelfunktion als Sportdirektor und Trainer auf 200 Prozent. Da geschah dann zwangsläufig das eine oder andere eher kurzfristig, improvisiert. Bei Schultz merkt man nun, dass er auch die Zeit findet, um alles zu planen.

Hatten Sie schon zuvor mit Timo Schultz Kontakt? Ja, er hat sich kurz vor den Sommerferien mit einigen Spielern getroffen. Das gibt einem ein gutes Gefühl. Und ich denke auch, dass es aus Sicht des Trainers Sinn macht, wenn er sich bei den Spielern ein paar Eindrücke abholt, sie fragt, was gut oder weniger gut gelaufen ist. Und eben: Kommunikation ist das A und O.

Und gab es gar schon Begegnungen, als Sie noch bei Werder Bremen spielten und er in St. Pauli war? Ich verbrachte zwar immer wieder freie Tage in Hamburg, wäre mir dessen aber nicht bewusst. Möglich, dass sich die Wege trotzdem einmal kreuzten, ohne dass wir es realisiert hätten. Ich denke aber, das ist eine gute Ausgangslage, wenn es zuvor noch keine Berührungspunkte gab. Da geht man unbelastet in eine neue Beziehung.

Neu wird auch das Trainingslager ab Samstag sein: Seefeld statt Tegernsee – und nur acht statt mindestens zehn Tage. Spielt das irgendeine Rolle? Als Familienmensch habe ich nichts dagegen, wenn es nur acht Tage sind. Aber ein Trainingslager ist schon wichtig. Gerade auch für die neuen oder jungen Spieler, damit sie einmal eine ganze Woche im Profi-Umfeld erleben. Und auch wenn ich ein Tegernsee-Fan bin, so soll Seefeld – nach allem, was ich gehört habe – gute Bedingungen bieten. Darauf kommt es an: gutes Training, gute Plätze, gutes Essen. Wir gehen da nicht als Touristen hin.

