Wahlen in Gansingen – Es haben sich genügend Kandidaten gemeldet Nach dem Rücktritt eines Gemeinderats und des Gemeindeammanns stehen in der Gemeinde Gansingen nun Ersatzwahlen an. Vier Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zur Wahl. Simon Erlanger

Im 1000-Seelen-Dorf Gansingen kommt es Mitte Juni zu Ersatzwahlen. Foto: Archiv Tamedia

Und schon wieder treten in einer Gemeinde in der weiteren Region Basel Gemeinderäte vorzeitig ab. Dieses Mal trifft es Gansingen im Bezirk Laufenburg im Nordosten der Region Fricktal. Dort treten Gemeindeammann Mario Hüsler und Gemeinderat Severin Senn per 31. Dezember 2023 aus dem Gemeinderat aus.

Die dadurch nötig gewordene Ersatzwahl für zwei Mitglieder des Gemeinderats sowie die separate Wahl eines neuen Gemeindeammanns für den Rest der Amtsperiode 2022 bis 2025 findet am 18. Juni statt, wie die Gemeinde Gansingen am Dienstag mitteilte.

Vier haben sich gemeldet

Wahlvorschläge konnten bis letzten Freitag eingereicht werden. Die Kandidaturen der folgenden Personen seien innerhalb dieser Frist eingereicht worden: Die beiden Parteilosen Sandra Caluori und Michel Steiner sowie der SVP-Vertreter Hans-Peter Cuel für den Gemeinderat. Für das Amt des Gemeindeammanns kandidiert der bisherige Gemeinderat Thomas Szabo (Die Mitte).

Trotz der offiziellen Kandidaturen kann im ersten Wahlgang noch jede in der Gemeinde wahlfähige Person gültige Stimmen erhalten, so die Gemeinde. Als Gemeindeammann kann aber eine Person nur gültige Stimmen erhalten, wenn sie gleichzeitig als Gemeinderat gewählt wird oder bei einer Ersatzwahl bereits Mitglied der Behörde ist.



Mehr zu Gansingen: Milizsystem in der Krise Gansingen sucht zwei Gemeinderäte und einen Gemeindeammann

Simon Erlanger ist studierter Historiker und Journalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.