Illegaler Abriss in Sissach – «Es ging einfach um die mutwillige Zerstörung des Hauses» Fast hundert Jahre alt wurde die Tschudy-Villa in Sissach. Mit einer Abrissaktion, die ihm explizit verboten wurde, hat ihr der Besitzer nun ein Ende gesetzt. Gemeindepräsident Peter Buser ist entsetzt. Mirjam Kohler

Das Haus wurde durch die illegale Abrissaktion schwer beschädigt. Foto: Nicole Pont

Peter Buser war über Ostern nicht in den Ferien und kam sich trotzdem wie im rechtsfreien Wilden Westen vor. Der Gemeindepräsident von Sissach ist am Nachmittag des Gründonnerstags gerade an einem Anlass, als sein Handy klingelt.