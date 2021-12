Pfyfferli 2022 – Es gilt 3F – Fasnacht, Fussball, Fauteuil Das Pfyfferli ist optimistisch. Sowohl was die Durchführung der Vorfasnachtsveranstaltung angeht als auch inhaltlich. Mirjam Kohler Dominik Heitz UPDATE FOLGT

Ein erstes Mimpfeli des Pfyfferli 2022. Video: zvg

Die Vorbereitungen zur Vorfasnachtsveranstaltung Pfyfferli laufen auf Hochtouren. «Seit Frühsommer wird am Spalenberg kabarettistisch gebrütet, getextet, komponiert, entworfen, entwickelt, gezeichnet und gebaut. Seit November täglich gesungen, getanzt und geprobt», schreibt das Theater Fauteuil am Donnerstag in einer Medienmitteilung.

Gross ist auch die Hoffnung, ab Anfang Januar wirklich Live-Publikum im Theater empfangen zu dürfen: «Wir freuen uns wie verrückt aufs Publikum – und auf stimmungsvolle gemeinsame Vorfasnachts-Abende bei uns am Spalenberg.»

Das Pfyfferli 2022 solle Freude und Zuversicht verbreiten: «Es darf wieder bunt werden und – wenn auch noch dezent – optimistisch.» Thematisch präsentiert das Pfyfferli einen bunten Strauss an gesellschaftlichen, politischen und fasnächtlichen Themen. Der erste Morgestraich nach der Pandemie, Liebe in Zeiten von Dating-Apps, den Schweizer Alleingang in Sachen Rahmenabkommen, eine Zunft, wie Mann sie noch nie gesehen hat, ein irrwitziges Schnitzelbangg-Märli und vieles mehr soll auf die Bühne gebracht werden.

75 Prozent der Billette sind schon verkauft

Die 2022er-Ausgabe der Vorfasnachtsveranstaltung werde besonders musikalisch. Das Video-Mimpfeli, dass schon am Donnerstag veröffentlicht wurde, lässt auf einen grandiosen Jahrgang hoffen.

Für die 52 angesetzten Pfyfferli-Vorstellungen sind bis jetzt rund 75 Prozent der Billette verkauft. Die Vorstellungen finden zwischen dem 7. Januar und dem 6. März 2022 statt.

Billette können online oder am Spalenberg 12 gekauft werden.

Mirjam Kohler Dominik Heitz

