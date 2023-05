Der Forscher und Moderator sagt, das Leben auf der Erde sei kein Einzelfall. Er erklärt, was wir von ausserirdischen Existenzen lernen können und warum ihn künstliche Intelligenz beunruhigt.

Der Forscher und Moderator sagt, das Leben auf der Erde sei kein Einzelfall. Er erklärt, was wir von ausserirdischen Existenzen lernen können und warum ihn künstliche Intelligenz beunruhigt.

«Es gibt wohl Dutzende hoch entwickelte Zivili­sa­tionen in unserer Galaxie»

Herr Lesch, in Ihrem neuen Buch über das Schweigen ausserirdischer Intelligenzen steht der gewagte Satz: «Tatsächlich zweifelt heute kein ernst zu nehmender Intellektueller oder Wissenschaftler mehr an der Existenz hochstehender Kulturen im All.» Ist das so?

Wir wissen, dass es in unserer Galaxie, der Milchstrasse, mindestens eine hoch entwickelte Zivilisation gibt. Wenn die Milchstrasse kein Sonderfall ist, können wir davon ausgehen, dass auch in jeder der rund 200 Milliarden Galaxien im sichtbaren Universum mindestens eine hoch entwickelte Zivilisation entstanden ist.