Zensurvorwurf wegen «Zigeuner» – «Es gibt viele Möglichkeiten, den Gebrauch solcher Wörter zu erklären» Regierungspräsident Beat Jans findet, dass heikle Wörter «zum Beispiel mittels Fussnoten» kontextualisiert werden können. Die künstlerische Freiheit hält er dennoch hoch.

«Ich stehe voll hinter Katrin Grögel»: Regierungs­präsident Beat Jans. Foto: Pino Covino

Darf man in einem literarischen Text noch Wörter verwenden, die vielleicht nicht mehr zeitgemäss erscheinen mögen – einfach so, ohne dass das von irgendwem beanstandet wird?

Der bekannte Basler Schriftsteller Alain Claude Sulzer (70) hatte in der «NZZ am Sonntag» bekannt gemacht, dass es durchaus Unklarheiten gibt, was noch geht und vor allem: wann etwas geht – und wann nicht. Stichwort: Kontext.

Sulzer warf dem Fachausschuss Literatur beider Basel «Zensur» vor, weil dieser sein Buch vorerst nicht fördern wollte, weil darin das Wort «Zigeuner» vorkommt. Dieser Eingriff in die Literatur von staatlicher Seite missfiel auch weiteren Autoren. Sie konnten den Entscheid, verantwortet von der Basler Kulturchefin Katrin Grögel, nicht nachvollziehen.

«Literarische Inkompetenz»

Die Schriftstellerin Eva Menasse hat zum Beispiel in der «NZZ am Sonntag» geschrieben: «Katrin Grögel muss zurücktreten – wegen literarischer Inkompetenz.» Thomas Hürlimann hat «dümmliche Gutmenschlichkeit» erkannt. Nicola Steiner, Moderatorin des «Literaturclubs» im Schweizer Fernsehen, empfand die staatliche Vorgehensweise ebenfalls als «sehr heikel», «eine Zumutung in diesem Fall».

Und Autorin Bettina Spoerri trat sogar aus dem Fachausschuss aus. Sie fühlte sich übergangen, da ein Amt im Namen des Gremiums (und ohne Rücksprache) entschieden hatte.

Ganz anders sieht das Grögels Vorgesetzter. Regierungspräsident Beat Jans nimmt erstmals Stellung zur «Zigeuner»-Zensur-Causa. Er sagt: «Ich stehe voll hinter Katrin Grögel. Das war keine Zensur, ganz eindeutig nicht. In der Kommunikation hätte es besser laufen können. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass Herr Sulzer eine kurze Antwort schreibt. Aber: Er hat sich bewusst dagegen entschieden. Das ist übrigens auch in Ordnung, denn die geführte Debatte erlebe ich eigentlich als positiv.»

«Schwieriger Prozess»

Ihm sei die Kunstfreiheit enorm wichtig, darum habe er auch noch nie einem Museum Vorgaben gemacht oder sich eingemischt. «Auch bei den Staatsbeiträgen an andere Kulturinstitutionen gilt die künstlerische Freiheit.»

Er begrüsst es, dass sich daraus eine Debatte ergeben hat. «Sie war wichtig. Aber immer wenn sich die Sprache ändert, lässt man auch etwas zurück. Dieser Prozess ist schwierig. Es darf aber, das ist mir wichtig, keine staatliche Zensur gegenüber Künstlern geben.»

Und Jans sagt auch: «Ich glaube, dass die Diskussion beim N-Wort eine andere gewesen wäre. Da herrscht inzwischen gesellschaftlicher Konsens.» Aber selbst dieses Wort müsse literarisch eingesetzt werden können, sonst liessen sich frühere Geschehnisse gar nicht darstellen. «Aber es gibt viele Möglichkeiten, den Gebrauch solcher Wörter zu erklären und in einen Kontext zu stellen – zum Beispiel mittels Fussnoten.»

