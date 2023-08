Fabian Frei im Interview – «Es gibt viele Gründe, die zum Ausscheiden geführt haben» Der FCB-Captain spricht nach dem Aus gegen Kostanay über die Niederlage, müde Beine und die Folgen der beiden Partien gegen Tobol. Dominic Willimann

Fabian Frei bestreitet im Rückspiel gegen Kostanay sein 500. Spiel für den FC Basel. Foto: Luca Cavegn (Freshfocus)

Fabian Frei, vor zwei Jahren haben wir in einer ähnlichen Situation ein Interview nach einem Spiel geführt. Damals hat sich der FC Basel gegen Hammarby für die Gruppenphase der Conference League qualifiziert, jetzt ist er gegen Kostanay ausgeschieden. Warum? Es ist schwierig, diese beiden Spiele miteinander zu vergleichen. Wenn wir heute weiter gekommen wären, hätten wir noch lange keine Garantie gehabt, dass wir es bis in die Gruppenphase schaffen. Damals war es die letzte Runde. Und heute gibt es sicher ganz viele Gründe, die zum Ausscheiden geführt haben.

Welche? Das Offensichtlichste sind die insgesamt drei Elfmeter gegen uns und die zwei Platzverweise aus dem Hinspiel. Mit den Spielern, die wir im Moment zur Verfügung haben, können wir solche Dinge nicht gut genug kompensieren.

Also hat der FCB das Duell in den 15 Minuten im Hinspiel verloren? Ich will gar nicht gross auf einzelne Szenen eingehen. Aber klar, wenn wir das Hinspiel mit elf Spielern beenden, dann verlieren wir am Ende nicht mit 1:3. Wir haben uns da sicher nicht gut angestellt. Aber wir hatten heute sicher die Chance, es zu schaffen. Es wäre mehr möglich gewesen, aber es hat nicht sein sollen.

Hat am Ende die Kraft gefehlt? Ganz am Schluss, ja. Ich habe das am Wochenende schon gesagt: Wenn ich auf unsere Bank schaue, dann ist Nasser Djiga mit gefühlt fünf Einsätzen in der Liga der erfahrenste Spieler. Ich will Nasser damit nicht zu nahe treten, überhaupt nicht. Aber Stand jetzt haben wir nicht den Impuls, den wir brauchen, um noch irgendwie den Ball reinzuwürgen.

Auch heute hatte man den Eindruck, dass der Elfmeter von Kostanay dem FC Basel den Antrieb genommen hat. Man hat in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir das bessere Team waren. Wir haben uns vorgenommen, richtig Dampf zu machen. Denn wir wussten, dass es mit der Kraft vielleicht etwas schwierig wird, je länger das Spiel dauert. Und klar, durch den Penalty hat Tobol ein bisschen Aufwind bekommen. Wir hingegen gehen mit einem schlechten Gefühl in die Kabine, und nach der Pause war es dann nicht mehr so klar wie zuvor.

Sie wirken sehr gefasst. Können Sie diese Niederlage für den FCB als Ganzes schon einordnen? Es hat eine gewisse Logik. Ich glaube, dass unsere Niederlage gegen Limassol damals überraschend kam, weil wir eine gute und eingespielte Mannschaft hatten. Jetzt sind wir in der Liga zuletzt Fünfter geworden, das passiert nicht einfach ohne Grund.

Hat der Halbfinal gegen Florenz das wahre Vermögen des Teams vielleicht kaschiert? Der fünfte Platz in der Liga ist sicher nicht die Wahrheit, was unsere Qualität betrifft. Aber auch der Halbfinal entspricht nicht der Wahrheit. Und auch die zwei Spiele gegen Tobol sind nicht das, was diese Mannschaft noch leisten wird. Wenn wir im Februar gegen diesen Gegner spielen, sieht es sicher anders aus. Aber es ist so: Wenn du viele Wechsel im Sommer hast, dann braucht es einfach seine Zeit. Wir hätten auch letztes Jahr gegen Bröndby oder Sofia ausscheiden können.

Was bedeutet dieses Aus für die Zukunft? Das wird sich zeigen. Natürlich fallen die Reisen und damit auch eine gewisse Müdigkeit weg. Andererseits: Das letzte Mal, als wir nicht in Europa waren, waren wir auch in der Liga nicht wirklich überzeugend. Manchmal ist es auch gut, wenn du unter der Woche ein positives Erlebnis hast.

Wie muss man das aufarbeiten bis Sonntag? Wir müssen unsere Fehler abstellen, zum Beispiel die Roten Karten. Und ich bin mir sicher, das wird einem Spieler wie Thierno Barry in zehn Jahren nicht mehr passieren. Er darf als junger Spieler so Fehler machen, aber wir haben für diese Fehler gezahlt. Diese Fehler gab es auch vor sieben, acht Jahren schon. Aber da haben wir vorne meistens die zwei, drei Tore gemacht, die das ausgeglichen haben.

Waren Sie als Captain zuletzt mehr gefordert? In Einzelfällen schon, aber sonst nicht. Wenn David Degen, Heiko Vogel und der Trainer das Gefühl haben, dass die Mannschaft komplett ist, dann versuche ich dies so gut wie möglich umzusetzen. Aber ich denke, man hat gemerkt, dass die eine oder andere Verstärkung gut wäre. Und es wird sich wohl noch etwas tun.

