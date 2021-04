Wie?

Entscheidend ist die Brutstättenvermeidung: also zu verhindern, dass die Mücken in stehendem Wasser ihre Eier ablegen können. Entsprechend sollte man auf dem Balkon und im Garten Topfuntersetzer entfernen oder zumindest regelmässig leeren, Regentonnen abdecken und sicherstellen, dass sich nirgends Pfützen bilden. Diese Massnahmen sind das einfachste und wirksamste Mittel. Zudem lassen sich Populationen in einem frühen Stadium, wenn sie am Entstehen sind, am besten bekämpfen. Im Neubad-Quartier zum Beispiel sind wir an einem solchen Punkt. Wir müssen stets wachsam bleiben, gerade in Basel.