Interview zum Ukraine-Krieg – «Es gibt null Argumente, warum man der Ukraine keine Waffen liefern sollte» Ist die ukrainische Gegenoffensive nun die Wende im Krieg? Militärexperte Carlo Masala erklärt, wo die Probleme der russischen Armee liegen und wie es in dem Konflikt weitergehen könnte. Nicolas Freund

Die Offensive der Ukraine hinterlässt zerstörtes russisches Kriegsgerät: Ukrainische Soldaten auf einer Strasse nahe Balaklija in der Region Charkiw. Foto: Juan Barreto (AFP)

Die russischen Angreifer in der Ukraine sind nach einer ukrainischen Gegenoffensive und Rückeroberungen im Osten in die Defensive gedrängt. Carlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München, erklärt, was gerade in der Ukraine passiert.