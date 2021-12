Die beiden Basel rüsten auf – Es gibt noch freie Booster-Termine vor den Festtagen Wer kann sich in Baselland und Basel-Stadt wann für eine Auffrischimpfung melden? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Karoline Edrich Robin Rickenbacher Mirjam Kohler

Die beiden Basel erhöhen ihre Bemühungen, möglichst viele Booster-Impfungen zu verabreichen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone/Symbolbild)

Sind in der Region noch Booster-Termine vor den Festtagen verfügbar?

Die meisten Apotheken in Basel-Stadt und im Baselbiet sind bis Mitte Januar 2022 ausgebucht. Anders sieht es in den Impfzentren aus: In Basel-Stadt gibt es vor Weihnachten noch freie Termine, allerdings nur für Impfungen mit dem Pfizer-Impfstoff. Wer sich mit Moderna boostern lassen möchte, muss bis zum 27. Dezember warten.

Auch im Baselbiet sind nach dem aktuellen Stand Auffrischimpfungen vor den Festtagen möglich, wie Rolf Wirz vom Kantonalen Krisenstab auf Anfrage mitteilt. Ab Donnerstag werden im Impfzentrum Laufen die Kapazitäten auf 2000 Impfungen pro Tag erhöht. Dies führe dazu, dass dort bis Ende Jahr noch rund 8000 Termine frei seien. In Laufen wird ausschliesslich der Moderna-Impfstoff verabreicht.