Benimm-Kurs in Pratteln – «Es gibt nie eine zweite Chance für einen ersten Eindruck» In neuen Knigge-Kursen werden Jugendliche auf die Lehre vorbereitet. Das sei wichtiger denn je, sagen die Initianten. Tobias Gfeller

Rund hundert Achtklässler aus Reinach und Arlesheim nehmen am Programm «Wirtschaft trifft Schule» der Baselbieter Wirtschaftskammer in Pratteln teil. Foto: Nicole Pont

Die Kleidung am Arbeitsplatz müsse zur Branche passen, betont Tutor Renato Munz und zeigt positive und negative Beispiele auf der Leinwand. Darauf besonders gut erkennbar – weil als einziges Bild in Farbe: Trainerhose, Trainerjacke, Baseballmütze und Turnschuhe. «Freizeit ist nicht gleich Arbeitswelt», lautet die klare Ansage. Ein Raunen geht durchs Auditorium im Haus der Wirtschaft in Pratteln.