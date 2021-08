Operationen im Intimbereich – «Es gibt nicht die eine Vulva – sie kann ganz verschieden aussehen.» Immer mehr Frauen unterziehen sich freiwillig einem unnötigen Eingriff. Gynäkologen wie Johannes Bitzer, ehemaliger Leiter der Basler Frauenklinik, beobachten das mit viel Skepsis. Markus Wüest

Falsche Idealbilder verleiten zu an sich unnötigen Operationen. Foto: Getty Images

Im von der Krankenkasse Sanitas herausgegebenen jährlichen «Health Forecast» – also der Gesundheitsprognose für die Schweiz – findet sich auch ein Kapitel über Sexualität und Gesundheit. In einem kurzen Interview wird dort Professor Johannes Bitzer, der ehemalige Leiter der Basler Frauenklinik, zitiert. Unter anderem mit der Aussage, die Fachwelt beobachte eine Zunahme bei den Schönheitsoperationen im Genitalbereich. Grund genug, nachzufragen, was das genau bedeutet.