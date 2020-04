Sport in der guten Stube – «Es gibt keinen Zweiten wie Bregy» Legendäre Fussball-Momente gibt es zuhauf. Viele davon sind auf einer Plattform gesammelt, die die Corona-Tage kürzer erscheinen lassen. Dominic Willimann

Georges Bregy (links) feiert zusammen mit Alain Geiger das erste Schweizer Tor an der WM 1994 in den USA. Foto: Keystone

Ein paar Klicks nur. Und man ist drin, in der grossen, weiten Welt des Fussballs. Die Website www.footballia.net ist für jeden Liebhaber von unvergesslichen Partien ein Muss. Sobald man sich auf dem Portal – gratis – angemeldet hat, steht die Tür zu rund 20’000 internationalen Fussballpartien offen, die in voller Länge und mit Livekommentator nachgeschaut werden können. Dabei kann nicht nur nach Spielen, Ligen und Wettbewerben, sondern auch nach Spielernamen gesucht werden.

Klar wollen wir uns in diesen Corona-Tagen nochmals jenes historische Tor von Georges Bregy – das erste für die Schweiz an einer WM nach 28 Jahren – anschauen. Um anschliessend an dieser WM 1994 in den USA beim 1:1 durch Eric Wynalda über den ebenso historischen Kommentar von Beni Thurnheer schmunzeln zu können. «Es gibt keinen Zweiten wie Bregy», sagte die TV-Legende zu Günter Netzer vor dem Freistoss der Amerikaner, und schon lag der Ball – wunderbar unters Lattenkreuz gezirkelt – hinter Marco Pascolo im Tor.

Auch der FCB ist zu sehen

Rund um die Übertragungen der Spiele ist auch einiges an Statistik zu den jeweiligen Vergleichen zu finden. Was hilft, wenn nicht die gesamten 90 Minuten, sondern nur einzelne Sequenzen geschaut werden möchten. Etwa der Fehlschuss von Roberto Baggio 1994 im WM-Final in den USA. Ein Elfmeter, der ganz Italien weinen liess.

Es sind aber nicht nur Spiele von Nationalteams, sondern auch von Clubmannschaften verfügbar. Und natürlich ist auch der FC Basel in dieser Datenbank vertreten. 29 Partien der Rotblauen sind abrufbar, die letzte das Europa-League-Rückspiel vom 27. Februar gegen Apoel Nikosia. Das älteste Basler Video datiert vom 25. September 2002, als sich der FCB in Liverpool ein 1:1 erkämpfte.

Es wird einem beim Stöbern auf dieser Website auf alle Fälle nicht langweilig: nochmals den Freistoss von Bregy, nochmals die Antwort von Wynalda und zum Abschluss den WM-Viertelfinal 1986 in Mexiko zwischen Argentinien und England. Jenes legendäre Spiel, bei dem die «Hand Gottes» danach das zentrale Thema war.

Die BaZ-Serie «Sport in der guten Stube» gibt täglich Tipps für zu Hause, die dabei helfen sollen, die Corona-Zeit halbwegs sportlich zu überbrücken.