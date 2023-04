«Los emol» – der BaZ-Podcast – «Es gibt in der Kirche viele Leute, die nicht an Gott glauben» An Karfreitag diskutieren bei uns ein Abt und eine Atheistin. Peter von Sury findet im Glauben viel Kraft, Sandra Hiltmann von den Freidenkern unterstellt ihm, «dass auch er ein Atheist ist». Raphaela Portmann

Glauben Sie an Gott?

Für den Abt des Klosters Mariastein Peter von Sury gehört der Glaube selbstverständlich zu seinem Leben dazu: «Ich bin bald 50 Jahre im Kloster. Es würde wenig Sinn machen, wenn ich sagen würde, ich glaubte nicht an Gott. Das wäre irgendwie absurd. Mein Verhältnis zu Gott und Gottes Verhältnis zu mir ist nach wie vor eine sehr offene Geschichte. Es ist ein sehr spannendes, manchmal anstrengendes Verhältnis.»

Die Gesprächsteilnehmenden: Sandra Hiltmann von den Schweizer Freidenkern (links) und Abt Peter von Sury von Mariastein. Foto: René Häfliger

Zum Karfreitag, einem der höchsten und strengsten Feiertage des Jahres, haben wir mit Abt Peter von Sury über seine Beziehung zum Christentum gesprochen. Auch mit am Tisch sass Sandra Hiltmann. Sie ist überzeugte Atheistin und im Zentralvorstand der Freidenker-Vereinigung der Schweiz: «Wir von der Freidenker-Bewegung setzen uns für eine Trennung von Kirche und Staat und von Kirche und Schule ein.»

In diesem Sinne bieten die Schweizer Freidenker Ersatzrituale zu typischerweise religiösen Events, wie beispielsweise Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen. Sandra Hiltmann ist säkular aufgewachsen. Für sie seien die Religionsstunden immer «eher Märchenstunden, in denen man Bildchen ausmalt», gewesen.

«Da werden Menschenleben zerstört, das ist unglaublich.» Abt Peter von Sury

Erst durch die Familie ihres Mannes sei sie mit dem Christentum in Berührung gekommen. Als sie dann vom Missbrauch eines Familienmitglieds ihres Mannes erfahren habe, wusste sie, dass sie sich dagegen starkmachen will: «Das darf man der Kirche nicht einfach so durchgehen lassen.»

Darauf reagiert Abt Peter von Sury im Gespräch sehr verständnisvoll: «Ich kann Ihre Reaktion absolut verstehen. Gerade wenn man jemanden kennt, der Opfer von sexuellen oder geistlichen Übergriffen geworden ist. Da werden Menschenleben zerstört, das ist unglaublich. Da hat die Kirche ganz grundsätzlich ein Problem.»

Und auch in weiteren Punkten sind sich Sandra Hiltmann und Abt Peter von Sury erstaunlich einig: «Auch in der Kirche gibt es Leute, die nicht an Gott glauben» und «Alles ist besser als Esoterik».

Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Ressorts «Gesellschaft und Kultur». Zudem organisiert sie den zweiwöchentlichen BaZ-Podcast «Los emol». Mehr Infos

