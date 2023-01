Best of: «Von Kopf bis Fuss»

Liebe Leserinnen und Leser, nach sieben Jahren verabschiedet sich Bloggerin Silvia Aeschbach von uns. Zum Ende von «Von Kopf bis Fuss» veröffentlichen wir diese Woche eine Auswahl der beliebtesten Beiträge der vergangenen Jahre noch einmal. Dieser Artikel erschien erstmals am 2. Februar 2022. Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen – und eine unterhaltsame letzte Woche mit dem Blog. Gibt es etwas, das Sie der Autorin zum Abschied mitteilen möchten? Schreiben Sie an blogs@tamedia.ch .

Der Januar ist für viele ein ausserordentlich «müder» Monat. Gibt es Gründe dafür?

Natürlich können diese Symptome vermehrt in den Wintermonaten wie dem Januar auftreten. Dies, weil wir uns weniger an der frischen Luft bewegen, zu wenig Sonnenlicht bekommen oder uns auch weniger vitaminreich und nährstoffreich ernähren als in den Sommermonaten. Aber Energielosigkeit kann zu jeder Jahreszeit vorkommen.