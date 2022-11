Interview zur Cancel-Culture-Debatte – «Es gibt da eine wahnsinnige Verletzung» Winnetou-Debatte, Corona-Proteste und Diskussionen um kulturelle Aneignung: Warum sind Menschen so empört? Die Basler Soziologen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey haben zu dieser Frage ein Buch geschrieben, das selbst ihre Gegner mit Interesse lesen. Andreas Tobler

«Wir sind nur individuell frei, wenn wir es auch gemeinsam sind.» Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey haben für ihr Buch Interviews mit über 60 Menschen geführt, die sich meist in den Jahren der Pandemie radikalisiert hatten. Foto: Kostas Maros

Hitzige Debatte um kulturelle Aneignung, weil in einer Berner Beiz das Konzert einer weissen Reggae-Band abgebrochen wurde, Diskussion um rassistische Stereotypen beim Kindheitshelden Winnetou, Genderstern und Woke-Theater: Bei Diskussionen zu solchen Schlagworten wird in der Schweiz von einigen rasch die Einschränkung der Meinungsfreiheit beklagt, von Sprechverboten und Minderheitenterror ist die Rede. Oft wird es dabei sehr emotional. Warum ist das so? Und wie kommen wir da wieder raus? Die in Basel lehrenden Soziologen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey haben ein Buch veröffentlicht, das Antworten auf diese Fragen gibt.