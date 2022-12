Heiner Oberer, wie lautet dein Lieblingswort auf Mundart?

Heiner Oberer: Da gibt es natürlich nicht nur eines, aber ein ganz tolles Wort ist für mich schnääderfreesig. Wenn jemand schnääderfreesig ist, ist er wählerisch beim Essen, verschleckt. Diesen Begriff gibt es in vielen Dialekten und in unterschiedlichen Ausprägungen. Aber vor allem lässt er sich nicht wirklich in die Standardsprache übersetzen. Das ist bei vielen Mundartausdrücken so.