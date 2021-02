Aus dem Glauben heraus handeln – Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Auch in Zeiten

wie diesen. Eine Frau sucht nach einer Bleibe. Das Geld ist knapp – schlechte Voraussetzungen. Dadurch lernt sie einen selbstlosen Gönner kennen – und etwas viel Grösseres. Meinung Patrick Tschan

Sie wollte im Wohnwagen «back to the roots». Foto: Balkan Campers

Eine junge Frau sucht in Winterthur eine Wohnung. Sie hat nicht viel Geld. Und sie hat einen Hund. Beides keine guten Voraussetzungen, wenn man sich in eine Schlange mit anderen sechzig Wohnungsbewerbern stellt, die alle auf eine bezahlbare Wohnung hoffen. Ihr Unterfangen scheint ihr aussichtslos. In ihrer Verzweiflung gibt sie ein Inserat auf:

«Hallo liebe Tuttis, hier mein Versuch xy. Ich bin seit über drei Monaten auf Wohnungssuche in Winterthur. Leider mit wenig Erfolg! Deshalb back to the roots … Ich habe bereits früher über drei Jahre in einem Camper gelebt und fand dies bis anhin die schönste Lebensform. Weshalb ich hier mal nachfragen wollte, ob jemand bereit wäre, seinen gut erhaltenen (so, dass man darin leben kann) Wohnwagen abzumieten. Sprich, da ich es mir nicht leisten kann, einen Wohnwagen auf einmal zu kaufen, die Möglichkeit bestehen würde, den Wohnwagen in «Monatsmiete» abzubezahlen. Vielen Dank schon mal an alle, die das hier lesen.»

Unzählige haben sich die Anzeige angesehen. Einer hat sein Herz in die Hand genommen, der jungen Frau geschrieben, sie solle nach einem passenden Wohnwagen suchen, er würde ihr tausend Franken daran bezahlen. Die Frau wurde misstrauisch, schliesslich gibt es genug Habaschen auf Erden. Entsprechend schrieb sie zurück, sie ertrage in ihrer jetzigen Situation keine Witze.

Der Mann blieb hartnäckig, schrieb ihr, dass er einfach das Bedürfnis habe, etwas Gutes zu tun. Sie solle sich jetzt einen passenden Wohnwagen suchen und dann auf ihn zurückkommen. Er werde dafür beten, dass sie fündig würde. Na gut, dachte die Frau, suchte und fand einen Wohnwagen: toll eingerichtet, perfekt erhalten, über all die Jahre gepflegt und gehegt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis war zwar sehr günstig, aber die Summe war trotzdem einiges höher als ihr Budget.

Sie kontaktierte den Verkäufer trotzdem. Es war ein betagter, ebenfalls gläubiger Mann, dessen Frau frisch verstorben war. Mit ihr erlebte er über zwanzig gute Jahre in diesem Wohnwagen. Durch ihren Tod verlor er die Freude an dem Gefährt und wollte letztlich auch die damit verbundenen Erinnerungen loswerden. Der Mann ging auf den Vorschlag der Frau ein, tausend Franken als Anzahlung zu leisten und den Rest «abzumieten».

Mit etwas gemischten Gefühlen schrieb sie ihrem Gönner zurück, der die Fügung als Zeichen Gottes las und ihr mitteilte, er würde ihr den knapp sechstausend Franken teuren Wohnwagen bezahlen. Sie solle ihm die Bankverbindung des Verkäufers senden. Sie sehe, seine Gebete hätten genützt.

Die beiden gläubigen Herren wickelten das Geschäft untereinander ab, und die junge Frau bekam eine Bestätigung, dass der Wohnwagen jetzt ihr gehöre.

Einen Tag später erhielt sie eine SMS des Verkäufers: «Hallo Du, die zwei Herre freued sich vo Herzä mit dir, und dä Gönner sowieso! Am Meiste freui mich, dass du im Positive bliebe bisch! Dis Inserat XY händ über 160 aagluegt, und eine hät dini Not gspührt und sich berüehre loh und dir mol en Baze zuegsicheret. Scho gli händ sich bi dir Zwiifel gmeldet, ‹das isch sicher ein vo dene Type, wo dich nume verarscht› und und und ...

‹Zuedem no en Maa, chasch dir grad denke wa dä wott …› Doch du häsch trotzdem es Vertraue is Gueti bhalte und guet mitgschaffet, bravo!! I glaube, dis Läbe hät die letzt Wuche e Schnittstell erreicht, öpper, wo viiiel grösser isch wie ich, hät dini Abwärtsspirale gstoppt und umkehrt, dass au du dörfsch id Ufwärtsspirale inecho! Es wird nöd vo hüt uf morn alles Heil und Guet wärde, aber Schritt für Schritt, do dra glaube ich!

Ich han vor, jede Obig bi mir singend und dankend en Nachtlauf zmache und um en guete Standplatz zbitte! Bisch du au wieder debii in Gedankä? Es heisst, wo zwei oder drüü in Jesu Name versammlet sind, do isch er mitte under ihne.»

Die junge Frau, die bislang noch nie etwas für Symbole des Glaubens übrighatte, beschloss, das im Wohnwagen angebrachte Kreuz für immer hängen zu lassen.