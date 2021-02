Was Sie über Bitcoin wissen sollten – Es geht um Unabhängigkeit und eine globale Revolution Die digitale Münze Bitcoin ist dabei, massentauglich zu werden, und zieht immer mehr Anleger an. Doch etliche Bitcoiner haben nicht Reichtum und schnelles Geld zum Ziel. Eine Spurensuche. Mischa Hauswirth

Die Liste der Firmen, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, wird länger: Nach einigen Shops oder Restaurants haben auch Paypal und Visa angekündigt, Bitcoin zu akzeptieren. Foto: Keystone-sda/Eric Gay

Am 3. Februar wird der milliardenschwere US-amerikanische Investor und Firmenbesitzer von Microstrategy, Michael Saylor, einen Vortrag halten, der grosse Auswirkung haben dürfte: Firmen- und Fondsmanager aus der ganzen Welt haben sich in unerwartet hoher Zahl für diesen Kongress angemeldet, wie Saylor in einem Tweet mitteilte. Das Thema: Wie in Bitcoin investieren? Saylor hat das ganze Firmenkapital in Bitcoin angelegt und sieht in diesem Netz das Google der Finanzen; Saylor spricht bei Bitcoin auch von «digitalem Gold».

Bitcoin drängt sich zunehmend in den Mainstream, besonders, seit der Preis pro Münze Anfang Januar erstmals die Marke von 30’000 US-Dollar übersprungen hat und seither dieses Niveau hält. Während die einen Bitcoin verächtlich als ein Schneeballsystem bezeichnen – was es nicht ist (siehe Box) –, preisen die anderen die Unabhängigkeit. Zur wachsenden Attraktivität trägt auch die gefährliche Situation bei, in die Regierungen und Nationalbanken die Welt zurzeit führen: Schon vor der Corona-Krise war die Staatsverschuldung hoch, doch nun ist sie enorm. Die Staaten drucken immer mehr Geld, was nicht nur die Inflationsgefahr ansteigen lässt, sondern die Aktienmärkte von einem Höchststand zum nächsten treibt, da das Geld irgendwo angelegt werden muss. Der renommierte deutsche Wirtschaftsexperte Hans Werner Sinn sprach in einem Vortrag von der «wundersamen Geldvermehrung» und zeigte auf, welche Folgen das für die Wirtschaft haben könnte.