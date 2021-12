Supreme Court im Dilemma – Es geht um mehr als das Recht auf Abtreibung Die konservativen Richter am Obersten Gerichtshof weigern sich, ein verfassungswidriges Gesetz aus Texas zu blockieren. Das gefährdet das Fundament der USA. Hubert Wetzel aus Washington

Texanisches Abtreibungsgesetz löst Widerstand aus: Vor dem Obersten Gerichtshof in Washington demonstrieren Frauen für das Recht auf Abtreibung. Foto. Keystone

John Glover Roberts Jr. ist ein gebildeter Mensch. Als Jugendlicher ging er auf ein katholisches Internat, danach studierte er in Harvard Geschichte und Jura. Es folgte eine makellose Karriere als Jurist, die ihn bis ins höchste Richteramt der USA trug: Chief Justice am Supreme Court der Vereinigten Staaten. Dieser Lebenslauf bringt es mit sich, dass Roberts sich zuweilen etwas gewunden ausdrückt.

Wie zum Beispiel am letzten Freitag: «Wenn die Parlamente der einzelnen Staaten je nach Gutdünken die Urteile der Gerichte der Vereinigten Staaten aufheben dürften und die Rechte verweigern könnten, die aus diesen Urteilen erwachsen sind, dann würde die Verfassung zum Gespött werden», schrieb Roberts in einer Stellungnahme zu einem Urteil. «Um welches Recht es geht, spielt dabei keine Rolle. Was auf dem Spiel steht, ist die Rolle, die der Supreme Court in der Verfassungsordnung spielt.»