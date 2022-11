Korruption in Russland und der Ukraine – «Es geht um mafiöse Strukturen» An einer Veranstaltung in Rheinfelden sagte Hochschuldozent Michael Derrer, es sei für Unternehmen nicht einfach, sich in der Ukraine oder Russland anzusiedeln. Im Moment sowieso. Daniel Aenishänslin

Michael Derrer, Dozent für Wirtschaftssoziologie an der Hochschule Luzern, präsentiert in Rheinfelden seine Doktorarbeit zum Thema Korruption in Russland und der Ukraine. Foto: Lucia Hunziker

«Es ist heute ein anderes Russland, eine andere Ukraine; es ist unterdessen ein historisches Buch», sagt Michael Derrer (55) über seine Dissertation, die kommendes Jahr in Buchform erscheint. Es geht um Korruption in den beiden genannten Staaten. Ein Leitfaden für Unternehmen, die sich in dieser Ecke der Welt ansiedeln wollen, sollte es einst werden. Weggebombt. Derrer, der Rheinfelder, der an der Hochschule Luzern als Dozent für Wirtschaftssoziologie tätig ist, sagt: «Das heisst nicht, dass das Buch ohne Nutzen ist, denn irgendwann werden Unternehmen wieder in die Ukraine gehen, vielleicht auch nach Russland.» Das Buch kommt unter dem Titel «Korruption, Erpressung und Macht» in die Buchhandlungen.