Keine Corona-Hilfen vorgesehen – Mr. Pickwick und Papa Joe’s droht Konkurs Wenn Gastrounternehmen mit 5 Millionen Franken Umsatz die Covid-Unterstützungsgelder zurückbezahlen müssen, wird das nicht ohne Folgen bleiben. Mittelgrosse Gastrobetriebe fürchten um ihr wirtschaftliches Überleben. Mischa Hauswirth

Gäste, die zusammensitzen und etwas essen im Papa Joe’s in Basel – heisst das Bundesparlament die Härtefallregel in der angedachten Form gut, rechnet die Gastrag AG als Betreiberin mit einem Konkurs. Foto: Tamedia-Archiv

Was diese Woche in der Wirtschafts- und Abgabekommission des Nationalrates (WAK) besprochen wird, sorgt bei Gastrounternehmern wie der Gastrag (siehe Box) für grosse Nervosität. «Wenn das so durchkommt, können wir ziemlich bald unsere Bilanz deponieren», sagt Richard Engler, Verwaltungsratspräsident der Gastrag mit Sitz in Basel. Auch andere ähnlich grosse Unternehmen wie die Remimag in Rothenburg sehen ihre Existenz bedroht.

Weil die Gastrag für lange Zeit ihre Betriebe auf Geheiss des Staates schliessen musste, sollte sie eigentlich auf Hilfe vom Staat zählen dürfen. Doch die Unternehmensstruktur, welche das Familienunternehmen hat, berücksichtigte die Politik bei ihrer Härtefallregelung zu wenig. Dies belegt ein internes WAK-Papier, das der BaZ vorliegt.