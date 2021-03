Streit um Überbauung in Tenniken – «Es geht um ganz schön viele Mäuse» Die dorfbekannte Katze Xenia ist immer zur Stelle, wenn über ihr Revier diskutiert wird – den begehrten Tenniker Chilchacher. Nun erzählt sie die Geschichte aus ihrer Perspektive. Jan Amsler

Katze Xenia wacht über den Chilchacher, eine 11’000 Quadratmeter grosse Wiese am Dorfrand von Tenniken. Foto: Dominik Plüss

Hallo, ich bin Xenia, fünf Jahre alt und in Tenniken zu Hause. Aufgewachsen in den Strassen von Zypern, bin ich vor viereinhalb Jahren ins Oberbaselbiet gekommen. Ja, manchmal vermisse ich meine Katzenfreunde und -familie aus meiner alten Heimat schon. Aber hier, bei meiner neuen Besitzerin Severine Gisin, geht es mir viel besser. Ich habe mich auf Anhieb zu Hause gefühlt, ich werde umsorgt und muss mich auch nicht mehr mit den ausgesetzten Hunden zanken.

Mein Revier in Tenniken erstreckt sich über die Kirche, den Friedhof und den berühmten, rund 11’000 Quadratmeter grossen Chilchacher. Niemand kennt sich dort so gut aus wie ich. Ich bin vertraut mit jedem Grashalm, jeder Bodenunebenheit, jedem Mauseloch. Und ich liebe es, in verschneiten Wintern den Kindern beim Schlitteln zuzusehen. Ab und zu sitze ich in der Kirche und verfolge einen Gottesdienst. Und schon manch ein Trauernder war froh, wenn ich ihm auf dem Friedhof Beistand geleistet habe, indem ich ihm tröstend um die Beine geschlichen bin. Fast jeder im Dorf weiss, wer ich bin und wo ich hingehöre.