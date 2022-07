Die Industriellen Werke Basel verabschieden sich vom Erdgas. CEO Claus Schmidt will die Rheinhäfen zur wichtigsten Schweizer Drehscheibe für die Wasserstoff-Technologie ausbauen.

«Es geht um ein Ökosystem Wasserstoff in Basel»

Herr Schmidt, wird Wasserstoff der neue Diesel?

Es geht um mehr als den Ersatz von Diesel. Es geht um die Dekarbonisierung der Energieversorgung in Europa. Da wird kaum jemand um das Multitalent Wasserstoff herumkommen. Keine andere Energie bietet so viele Möglichkeiten. Sie lässt sich einfach herstellen, speichern und transportieren. Und Wasserstoff dekarbonisiert in Bereichen, wo es sonst keine Alternativen gibt: beim Schwerverkehr, aber auch bei industriellen Prozessen.