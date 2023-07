Einblick in die Profiküche – Es geht um die Wurst – und einen Weltmeistertitel Er ist im Sommer der Champion auf jeder Beizen-Karte, und um ihn dreht sich eine ganze WM – der Wurstsalat. Egal, in welcher Liga Sie spielen: Hier sind die Rezepte und Geheimtipps zweier Kochprofis. Dorothea Gängel

Das haben wir den (Wurst)-Salat: So kunstvoll kann eine Kreation aussehen. Foto: Kostas Maros

Wenig hat noch Bestand in der heutigen Zeit. Die Welt dreht sich immer schneller, der Klimawandel setzt die Bauernregeln ausser Kraft, und die künstliche Intelligenz ersetzt vielleicht schon bald die menschliche. Auch in der Genusswelt bleibt kein Stein auf dem anderen. Foodtrends kommen und gehen. Vegetarier, Flexitarier und Veganer sorgen dafür, dass das Angebot auf den Speisekarten grösser wird.

Zum Glück gibt es da den Wurstsalat. Er hat schon so manche Krise überstanden und hält seit Jahren die Poleposition auf jeder Beizen-Sommerkarte. Aber: Wer macht denn nun den besten Wurstsalat? Dafür messen sich eingefleischte Liebhaber an der Wurstsalat-WM, die am Samstag in Pratteln stattfindet. Für die Teilnehmenden, die noch trainieren möchten, aber auch für alle Hobbyköche haben wir zwei Profis aus Basel-Stadt und Baselland um deren Rezepte angefragt – hier das Ergebnis:

Anna Götenstedt, Inhaberin des Restaurants Harmonie, Basel

Das Geheimnis der hausgemachten Salatsauce konnten wir leider nicht lüften. Foto: Roland Schmid

Der Harmonie-Wurstsalat wird seit 1988 folgendermassen zubereitet:

Zutaten für 4 Personen:

4 Chlöpfer

4 hart gekochte Eier

2 Tomaten

4 Essiggurken

ca. 600–1000 g milder Emmentaler Käse

1 Zwiebel

Zubereitung:

Chlöpfer längs halbieren und in Scheiben schneiden. Eier klein schneiden. Tomaten in Würfel schneiden. Essiggurke und Käse in Scheiben schneiden. Alles mit hausgemachter französischer Salatsauce* mischen und auf grünem Salat servieren. Mit Zwiebelringen garnieren.

* Hier blieb Anna Götenstedt eisern: «Das Rezept von unserer Salatsauce ist seit 35 Jahren geheim – tut mir leid. Sehr gern kann Mann/Frau sie bei uns beziehen …»

Christoph Jenzer, Inhaber der Metzgerei Jenzer und des Gasthofs zum Ochsen, Arlesheim

In diesen Salat kommt nicht irgendeine Wurst – nur die Goldwurst. Foto: zvg

Zutaten für 4 Personen:

4 Stück Jenzers Goldwurst

200 g Jumis Schlossberger Käse aus dem Emmental

1 kleine Zwiebel

2 Eier

2 EL Senf von Beyeler aus Dornach

2 dl Schweizer Rapsöl

0.5 dl Balsamico Bianco

Salz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

Für die Vinaigrette die ganzen Eier mit dem Senf verrühren. Das Öl langsam mit einem Schwingbesen einrühren und kräftig aufschlagen. Den Essig untermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Goldwurst und den Käse in feine Streifen schneiden, die Zwiebel in Ringe schneiden. Alles mit der Vinaigrette vermengen und kurz ziehen lassen. Den Wurst-Käse-Salat in einer Schale oder einem Teller anrichten und nach Belieben mit hart gekochten Eiern, Cherrytomaten oder etwas Salat garnieren.

Dazu werden im Gasthof zum Ochsen belgische Frites, im Rindsfett frittiert, serviert. Und noch ein Geheimtipp von Christoph Jenzers Schwiegermutter: Wenn man die Zwiebeln mit Salz bestreut und 30 Minuten ziehen lässt, sind sie bekömmlicher.

