Kommentar zum Bundesrats-Entscheid - Es geht nicht ohne Zertifikat

Die Schweiz hätte so viel mehr tun können. Sie hätte jeder Bürgerin und jedem Bürger einen Brief nach Hause schicken und ein Impfangebot machen können. Aufklärungs-Hausbesuche organisieren. Wettbewerbe veranstalten. Grosse Namen für Kampagnen einspannen. Impfwerbung in hoher Kadenz auf Radio- und TV-Sendern laufen lassen.

Aber Bund und Kantone blieben bei der Impf-PR zurückhaltend. Es gab zwar Initiativen wie die Zürcher Impfbusse und die Kampagne des Bundes, aber das reichte nicht, wie sich jetzt zeigt. Die ungenügende Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Grund dafür, dass die Schweiz mit aktuell 56 Prozent eine tiefe Corona-Impfquote aufweist. Tiefer als Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien.

Die Folge dieser Zurückhaltung ist, dass sich in der Schweiz eine vierte Welle aufbaut. Und dass der Bundesrat nun eine Ausweitung des Corona-Zertifikats in Konsultation schicken muss – eine Massnahme, die Gesundheitsminister Alain Berset (SP) noch vor wenigen Wochen als «bizarr» betitelt hatte (lesen Sie hier mehr dazu). Wer in ein Restaurant, in den Zoo, ins Hallenbad will, müsste demnach künftig geimpft, getestet oder genesen sein. Wobei die Tests künftig kosten werden.

Machen wir uns nichts vor: Tritt dieser Vorschlag in Kraft, wird das dem gesellschaftlichen Zusammenhalt schaden.

Die Gegner werden «Impfzwang!» rufen

Geimpfte sind zwar kaum betroffen – die Kontrolle des Zertifikats am Eingang einer Veranstaltung dauert drei Sekunden. Aber aus Sicht mancher Ungeimpfter kommt es zu einer scharfen Beschränkung ihrer Freiheit. Zwar werden viele den Piks nun nachholen, man sah das in Frankreich (lesen Sie hier mehr dazu). Aber es wird auch jene geben, welche die Einführung der «Zweiklassengesellschaft» und den «indirekten Impfzwang» lauter und lauter beklagen.

Damit wird die zweite Abstimmung über das Covid-Gesetz am 28. November noch heikler, als sie ohnehin schon ist, weil sich an jenem Sonntag auch der Zorn der Zertifikatsgegner entladen kann.

Ebenso wird es Vollzugsprobleme geben. Gastronomen, die keine Zertifikate kontrollieren wollen, «illegale» Fitnesszentren, über Whatsapp organisierte Impfskeptikerpartys. Und die Gastrobetriebe, die ohnehin schon massiv gelitten haben, werden sich einmal mehr mitten im Konflikt wiederfinden.

Trotz alldem: In der jetzigen Situation ist es richtig, das Zertifikat auszuweiten.

Auf der einen Seite steht die Stabilität unserer Gesundheitsversorgung auf dem Spiel. Wenn die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten nur einen Monat lang weiter so zunimmt wie jetzt, droht bereits wieder die Überlastung der Spitäler.

Auf der anderen Seite ist der Zugang zu Restaurants oder Kinos für Ungeimpfte nicht verschlossen: Ein Test ist lästig, und die Kosten können sich summieren – aber damit hat es sich. Die Freiheit ist in der Schweiz nicht unbeschränkt: Wer ein Auto fahren will, braucht einen Fahrausweis und muss sich anschnallen. Ein Rechtsstaat muss im Interesse aller dem Einzelnen bisweilen Grenzen setzen.

Es könnte allerdings sein, dass die Ausweitung des Zertifikats nicht reicht, um die Zunahme von Covid-Patienten in den Spitälern zu bremsen. Umso wichtiger sind die eingangs erwähnten Anreize. Ärzte sagen, dass viele Ungeimpfte keine Dogmatiker sind, dass es hundert Gründe geben kann, weshalb jemand noch nicht geimpft ist. Also muss man aktiv auf die Ungeimpften zugehen, wieder und wieder, ausgerüstet mit Fakten und Argumenten.

Dazu war am Mittwoch von Bundesrat Berset wenig zu hören. Zu wenig.

