«Es geht mir nicht um eine Frauenquote»

Sie werden also damit ­argumentieren, dass mit Ihnen erstmals eine Frau das ­Prä­sidium übernehmen könnte?

Ja, das werde ich, denn ich finde es wichtig und richtig, dass an der Spitze des Verbandes auch Frauen vertreten sind.

Sie sind aber nicht dafür ­bekannt, Quotenregelungen und andere Instrumentezur Förderung der Frau zu unterstützen.

Ja, und das ist nach wie vor so. Es geht mir nicht um eine Quote. Ich bin aber der Meinung: Wenn es Frauen gibt, die sich für einen solchen Posten zur Verfügung stellen und die erforderliche Kompetenz mitbringen, darf man das Geschlecht schon berücksichtigen. Das wäre auch gut für das Image des Verbands.

Inwiefern würden die Frauenin der Wirtschaft denn davon profitieren, wenn Sie neue Präsidentin würden?

Wie gesagt: Ich bin nicht die, die sich für Regulierungen bei der Frauenförderung einsetzt. Eine Studie unseres Verbands hat ­gezeigt, dass Frauen in der Wirtschaft, insbesondere in KMU, gut vertreten sind und erfolgreich Schlüsselfunktionen besetzen. Aber es wäre für das Gewerbe ­sicher ein gutes Zeichen, wenn eine Frau das Präsidium des Gewerbeverbands übernimmt.

Was wäre von Ihnen als ­Präsidentin denn zu erwarten?

Es ist noch zu früh, um das zu sagen. Im Moment konzentriere ich mich vor allem auf den ­zweiten Wahlgang um den Basel­bieter Sitz im Ständerat. Das hat erste Priorität und ist das Wichtigste.

Apropos Ständerat:Haben Sie das Interesse am SGV-Präsidium bekundet, um im ­Wahlkampf von zusätzlicher Publizität zu profitieren?

Nein. Ich habe ein wirkliches ­Interesse an diesem Präsidium, weil ich inzwischen schon einige Jahre in der Gewerbekammer und seit 2016 auch im Vorstand bin. Und vor allem, weil ich eine Gewerbepolitikerin bin, die selber ein KMU besitzt.

Mit dem Präsidium würdeIhre Arbeitsbelastung steigen. Sie sind ausserdem Präsidentin des Schweizerischen ­Treuhänderverbands und werden gegebenenfalls ­Ständerätin, sicher aber bleiben Sie Nationalrätin. Müssten Sie Ihr Treuhandbüro in Thürnen aufgeben?

Nein, aber ich habe vor zwei Jahren bereits eine Art Nachfolge­regelung in die Wege geleitet und eine enge Partnerschaft mit einer anderen Treuhandfirma geschlossen. Ich bin zwar immer noch in operativen und strate­gischen Aufgaben tätig, aber deutlich entlastet durch diese Organisation der Partnerschaft. Ich finde es wichtig, dass die ­Personen im Vorstand des Gewerbeverbands über Praxiserfahrung verfügen.