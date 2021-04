Der BaZ-Kolumnist wurde als Rekrut mit der Fussballlegende Karl Odermatt (rechts) verglichen, der hier im Bild mit dem FCB-Präsidenten Bernhard Burgener zu sehen ist. Foto: Walter Bieri/Keystone

Ruhe bewahren! Das ist eines der wenigen Dinge, die ich in meiner nicht wirklich erfolgreichen Karriere als Soldat der besten Armee der Welt verinnerlicht habe. Bei jeglicher Krise: Ruhe bewahren! Selbst dann, wenn einem alles um die Ohren fliegt. Physisch oder psychisch.

Das kommt mir immer in den Sinn, wenn ich die Nachrichten über unseren FC Basel lese. Ich rege mich zwar fürchterlich auf, aber dann – Ohm, Ruhe bewahren! Es geht nicht um Leben und Tod, sondern nur um einen Fussballclub. Okay, es geht auch um Helden. Im Moment vor allem um tragische Helden. Und dann denke ich an unser aller Karli. Den Karli-no-e-gool-Odermatt.