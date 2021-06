Grosser Brauerei-Report – Es gärt in der Schweizer Bierszene Bei den einheimischen Herstellern entstehen laufend neue Sorten. Umso überraschender ist es, dass ein legendärer Waadtländer Craft-Produzent ausgerechnet jetzt dichtmacht. Daniel Böniger

Valeria De Petris, Max Hartmann und Lidia De Petris zapfen ihr hausgemachtes Bier bald im Bierwerk in Zürich. Foto: Urs Jaudas

Noch ist es eine ziemliche Baustelle: Auf einem zusammenklappbaren Biertisch liegen ausgebreitet die Pläne für das Brewpub an der Europaallee in Zürich. Am 1. Juli soll es erstmals Gäste empfangen, währenddessen zählt auf der Website ein Timer die verbleibende Zeit zurück: Noch 24 Tage, 20 Stunden, 14 Minuten, 37 Sekunden…

«Hinter der Bar werden prominent die Ausschanktanks stehen, auch die Gärtanks sind sichtbar», sagt die 35-jährige Lidia De Petris. «Jeder Arbeitsschritt bis zum fertigen Bier soll zu sehen sein.» Die Regionalität, die in der Kulinarik in den letzten Jahren so wichtig geworden ist, wird hier in extremis umgesetzt: Der gebraute Gerstensaft verlässt gar nicht erst das Haus.