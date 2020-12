Der Freisinn in der Krise – Es gärt in der Basler FDP Viele Mitglieder sind unzufrieden und wünschen sich neue Gesichter. Tritt nun der Präsident zurück? Luca Urgese möchte dazu noch nichts sagen – doch es klingt ein wenig nach Abschied. Sebastian Briellmann

Alles Rechnen hilft nichts: Luca Urgese muss immer wieder Verluste für die FDP zur Kenntnis nehmen. Foto: Nicole Pont (Tamedia)

Und nun?

Auch knapp zwei Wochen nach der schmerzlichen Nichtwahl von Baschi Dürr in den Regierungsrat ist der Frust beim Basler Freisinn die dominierende Gemütslage. Es soll jetzt weitergehen, besser werden, irgendwie. Aber die Fakten, die sind klar. Ab Februar kommenden Jahres steht die FDP nicht mehr wirklich im Mittelpunkt: null Vertreter in der Exekutive, sieben Vertreter im Parlament. Das ist, das wissen auch die Verantwortlichen, zu wenig.

Hoffnung gibt es nicht mehr viel, wie es scheint. Petra Gössi, die Schweizer Parteipräsidentin, sagte in der «SonntagsZeitung»: «Wir haben in vielen grossen Städten ein Problem.» Die Chancen lägen in den Agglomerationen. Das klingt nach Resignation.