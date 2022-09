Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden

So viele hatten sich ein letztes Hurra von Roger Federer gewünscht. Es hätte kein Grand-Slam-Titel mehr sein müssen. Aber wenigstens ein Abschied an einem der grossen Turniere, am liebsten in Wimbledon. Wie bei Serena Williams, die am US Open während einer Woche noch einmal alle mitfiebern und sich abfeiern liess. Sie trat filmreif ab. Federer war das nicht vergönnt.