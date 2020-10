Jugend ohne Party – «Es fühlt sich an, als wäre mein Leben auf Eis gelegt» Junge Menschen leiden ganz besonders unter den Ausgangsbeschränkungen. Sie erzählen, wie sich das Leben ohne Party für sie anfühlt und an welche Regeln sie sich trotzdem halten. Nina Jecker

Feiern, als ob es kein Corona gäbe: Weil viele Junge trotz Pandemie in Clubs gingen, wie hier in Lausanne, gelten sie als Sündenböcke. Foto: Dom Smaz

Es ist gerade gar nicht so einfach, mit jungen Menschen über Corona und Party zu sprechen. «Wenn ich jetzt in der Zeitung sage, dass ich in den Ausgang will, werde ich online doch fertig gemacht», sagt die 17-jährige Davina. Sie sitzt im 8er-Tram in Richtung Bahnhof, eine leuchtend blaue Maske über Mund und Nase. «Sehen Sie, ich trage diese Maske, wo auch immer nötig. Ich verstehe ja, dass es Massnahmen braucht. Aber ich vermisse, vermisse, vermisse den unbeschwerten Ausgang wirklich sehr!» Ihre Augen schauen fast verzweifelt über den Maskenrand, der Blick ist eindringlich. «Party machen ist für uns Junge mehr als nur Spass, es ist ein Stück Freiheit, ein wichtiger Ausgleich zum Alltag.» Bei der Markthalle steigt die junge Frau aus. «Ich möchte, dass man uns auch ein bisschen versteht», ruft sie über die Schulter zurück.