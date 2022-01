Basel ohne Hauptpost – Es fehlt ein gleichwertiger Ersatz in der Innenstadt Die Schliessung der alten Basler Hauptpost ist immer noch nicht völlig verdaut. Das Gewerbe fordert jetzt eine neue, teilautomatisierte Poststelle für Geschäftskunden. Simon Erlanger

Nach 169 Jahren zu: Basel Hauptpost ist für immer geschlossen. Nur noch ein einsamer Briefkasten erinnert an die ehemalige Funktion. Foto: Nicole Pont

Es war die verzweifelte Suche nach einem Briefkasten, der mehrfach am gleichen Tag geleert wird und nicht bloss am Vormittag. Mein Weg führte am Mittwochnachmittag zur kurz zuvor geschlossenen Basler Hauptpost. Doch da stand ich nun vor deren Tor und war so klug wie zuvor. Ich war zu spät, denn auch hier wird der gelbe Kasten nur noch einmal geleert.

Und während ich über den Leistungsabbau der Schweizer Post sinnierte, versuchten mehrere Personen vergebens, die alte Hauptpost zu betreten. Offenbar hat sich die Nachricht von der Schliessung noch nicht überall herumgesprochen.