Probleme im Amateurfussball – Es droht ein Unterbruch Weil mehrere Kantone Kontaktsportarten im Amateurbereich verbieten, kommt es zu massenweise Spielverschiebungen. Diese betreffen auch regionale Fussballvereine, die in der 2. Liga interregional, der 1. Liga und der Promotion League spielen. Luc Durisch

Die Fussballplätze im Amateurbereich könnten bald wieder verwaist sein. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

«V» – an diesen Buchstaben müssen sich die Fussball-Amateurclubs, die die Nordwestschweiz überregional vertreten, in der nächsten Zeit gewöhnen. Das «V» steht hinter den Spielen aller hiesigen Clubs, die in der Gruppe 3 der 2. Liga interregional zu Hause sind. Auch hinter dem Spiel der Basler U-21 und des NK Pajde findet man diesen Buchstaben. Lediglich die Partien der Black Stars (0:4-Niederlage gegen YF Juventus) und des SV Muttenz (3:2-Sieg gegen Goldau) sind nicht damit versehen. Das «V», das für verschoben steht, ist auf den Websites der Fussballverbände momentan omnipräsent.

Von den Spielverschiebungen besonders betroffen sind die sechs Gruppen der 2. Liga interregional. Mehr als die Hälfte (20) von den 38 geplanten Partien konnten nicht durchgeführt werden. In gleich drei Gruppen mussten sogar sämtliche vorgesehenen Spiele verschoben werden. Eine davon ist die bereits erwähnte Gruppe 3, in welcher mit dem SC Binningen, dem SC Dornach, dem FC Bubendorf, dem FC Allschwil, dem FC Liestal und den Old Boys sechs regionale Vereine beheimatet sind.

Der Hauptgrund für die vielen Verschiebungen sind die Massnahmen einiger Kantone, die Spiele und Trainings von Kontaktsportarten in ihrem Hoheitsgebiet seit vergangenem Freitag verbieten. Darunter sind unter anderem das Wallis, wo die Saison auf Amateurstufe bereits am Mittwoch unterbrochen wurde, Bern und Jura.

In der Gruppe 3 ist die Ausgangslage so, dass neben den sechs regionalen Clubs, acht Vereine aus den beiden letztgenannten Kantonen stammen. Daher machen die Spielverschiebungen für den Sportchef vom FC Allschwil, Laurent Longhi, durchaus Sinn: «Die Kantone liessen der Liga keine andere Wahl. Aufgrund der gegenwärtigen Pandemiesituation, hatten wir ohnehin kein gutes Gefühl mehr.» Die Konstellation in der Gruppe 3 hat zur Folge, dass ausser Derbys zwischen Clubs aus der Nordwestschweiz bis auf weiteres keine Spiele mehr möglich sind.

Und wenn solche Kräftemessen zwischen zwei regionalen Clubs wegen nicht bespielbaren Terrains verschoben werden müssen – wie es am Samstag in Dornach auf dem Gigersloch der Fall war, wo der SC Binningen zu Gast gewesen wäre –, kann es dazu kommen, dass keine Partien ausgetragen werden. Dabei hätte der SC Binningen den Dornachern sogar einen Platzabtausch angeboten. «Aber unser Vorschlag stiess bei Dornach auf taube Ohren. Dabei wäre es in dieser Situation gut gewesen, möglichst viele Spiele bereits jetzt durchzuführen», sagt SC-Binningen-Präsident Marco Giani.

Wie weiter im Amateurfussball?

Nach diesem Wochenende wären in der 2. Liga interregional noch drei Runden angestanden. Diese werden nun – ausgenommen die Derbys – nicht mehr ausgetragen. Die Amateurliga, die den Spielbetrieb in der 2. Liga interregional organisiert, wird im Gegensatz zum hiesigen Fussballverband die Hinrunde nicht bis Ende November verlängern. Der Geschäftsführer Ramon Zanchetto sagt auf Anfrage der BaZ: «Die betroffenen Gruppen müssen im Frühjahr früher mit der Rückrunde beginnen und dann die verschobenen Spiele nachholen.» Eine solche Lösung würde man beim FC Allschwil begrüssen. «Allerdings darf infrage gestellt werden, ob die Situation bis Februar sich verbessert und die Pandemielage zuvor eine gute Vorbereitung zugelassen hat», weist Longhi auf mögliche Probleme hin. Binningen Präsident Marco Giani fügt an: «Es ist nun die Aufgabe der Politik und der Amateurliga, die Rückrunde entsprechend aufzugleisen, damit wir das Programm im Frühjahr durchkriegen.»

Die Wettspielkommission der Amateurliga jedenfalls tagt anfangs nächste Woche und könnte sich dazu entschliessen, die Saison in allen Gruppen zu unterbrechen und erst im Frühjahr fortzusetzen. Der Eishockeyverband hat eine solche Unterbrechung für die Amateurligen beispielsweise bereits am Freitag kommuniziert. Und selbst wenn die Amateurliga sich dagegen aussprechen würde, könnte der Bundesratsentscheid vom Mittwoch dies bereits wieder ändern. Der Bundesrat hat den Kantonen vorgeschlagen, Kontaktsportarten auf Amateurniveau wieder zu verbieten.

Ein solcher Entscheid würde wohl auch die 1. Liga und die Promotion League – und damit den SV Muttenz, die Black Stars und die U-21 des FC Basel – betreffen. Das Komitee der Ersten Liga schreibt in einer Mitteilung an die Clubs vorsorglich: «Wir erwarten, dass weitere Kantone ein Verbot für Fussballspiele aussprechen. Wir werden spätestens nach der Kommunikation des Bundesrates vom kommenden Mittwoch weiter informieren. In jedem Fall würde die Meisterschaft der Ersten Liga unterbrochen und nicht abgebrochen.»

Die regionalen Fussballclubs dürften dem Mittwoch also gespannt entgegenblicken. Die Chance, dass sie um einen Unterbruch der Meisterschaft herumkommen, scheint gering. Dafür steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fans immer öfter ein «V» hinter den Spielen ihres Clubs sehen.