Sonos Sub Mini im Test – Es donnert fast wie im Kino Der neueste Sonos-Lautsprecher wummert gewaltig. Unser Tester hielt solche Subwoofer für unnötig. Bis er den Sub Mini ausprobiert hat. Rafael Zeier

Weiss und verhältnismässig dezent: Der neue Subwoofer von Sonos. Foto: Rafael Zeier

Das grosse Risiko bei Produktetests ist es, auf teure neue Ideen zu kommen. Eine viel bessere Fotokamera, einen viel schnelleren Computer …

Hat man solche Neuheiten mal ausprobiert, fühlen sich die eigenen Geräte (so gut sie vor dem Test noch waren) plötzlich nur noch halb so gut an. Beim Test des Sub Mini von Sonos (500 Franken) ist mir das wieder passiert.

Wir nutzen privat seit Jahren eine Sonos-Soundbar unten an unserem Samsung-TV. Die klingt super und beeindruckt Gäste und Mitbewohner immer wieder aufs Neue. Wozu also noch mal Geld ausgeben, nur um etwas mehr Gewummer zu bekommen?

Denn genau das ist es, was Subwoofer liefern. Man nennt diese Lautsprecher auch Bass-Boxen. Sie liefern die tiefen Töne. Hi-Fi- und vor allem Heimkino-Fans lieben solche Lautsprecher. Mir waren die immer egal. Von der ringhörigen Wohnung und der Rücksicht auf die Nachbarn ganz abgesehen.

Der weisse Zylinder wummert

Und jetzt steht da in unserem Wohnzimmer dieser abfalleimergrosse weisse Zylinder mit dem ovalen Loch in der Mitte – und ich muss zugeben: Dieses Gewummer macht viel mehr aus, als ich dachte.

Installiert ist die Box, die nur als Zubehör mit anderen Sonos-Lautsprechern (idealerweise Soundbars) funktioniert, schnell. Mit der Steckdose verbinden, und schon fragt das iPhone, ob ich einen neuen Sonos-Lautsprecher installieren möchte. Ja klar!

Und dann kümmern sich die Sonos-Soundbar und der Sub Mini um den Rest. Vereinfacht gesagt, sprechen sich die zwei ab, und der Sub Mini übernimmt fortan die tiefen Töne. Das klappte im Test alles kinderleicht und ohne weitere Kabel.

Akustisch macht der weisse Kübel tatsächlich noch mal viel aus. Filme klingen damit noch mal wuchtiger, als sie das eh schon taten. Etwa die neue «Star Wars»-Serie «Andor» zieht einen noch mal mehr rein. Aber auch Musik wirkt lebendiger. Und das sage ich als jemand, der Bass nicht besonders schätzt und bei den meisten Lautsprechern und Kopfhörern eher reduziert als aufdreht.

Fazit: Der Sub Mini ist eine gelungene Ergänzung für bestehende Sonos-Systeme. Sonos empfiehlt ihn vor allem für die günstigeren Ray- und Beam-Soundbars. Ich empfehle ihn auch für die teurere Arc-Soundbar und grössere Räume. Dort möchte Sonos lieber den grösseren Subwoofer (rund 800 Franken) verkaufen. Aber mir reicht der (auch nicht wirklich kleine) Mini. Zudem: Mit noch mehr Gewummer wäre die Freundschaft mit den Nachbarn wohl schnell zu Ende.

Rafael Zeier ist Redaktor für Digitales und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und schaut den Techkonzernen auf die Finger. Nebenher macht er Youtube-Videos. Mehr Infos @rafaelzeier

