Nach dem FCB-Aus gegen Sofia – Es braucht nicht viel, bis die Unzufriedenheit sichtbar wird Kritische Aussagen des Captains, eine lernfähige Clubführung und ein Trainer, der auf die Basis seines Vorgängers setzt – das sind die fünf ersten Erkenntnisse einer noch jungen FCB-Saison. Tilman Pauls

Enttäuschte Gesichter nach dem Playoff-Aus des FC Basel gegen ZSKA Sofia. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Die 1:3-Niederlage gegen den ZSKA Sofia hat den FC Basel schwer getroffen. Zum zweiten Mal innerhalb der letzten drei Jahre verpassen die Basler die Teilnahme am europäischen Geschäft. Das hat nicht nur finanzielle Auswirkungen, sondern es stellt sich auch die Frage, was in dieser Saison für das Team möglich ist.