Widerstand gegen ÖV-Projekt – «Es braucht nicht ums Verrecken eine Tramlinie» Die geplante Tramverlängerung der 14er-Linie in Pratteln ist Gegenstand einer emotionalen Debatte. Bald wird sich das Stimmvolk dazu an der Urne äussern können. Die Gegner werfen den Befürwortern überstürztes Vorgehen vor. Daniel Aenishänslin

Durch diese grüne Zone soll das Tramgleis geführt werden. Nun gehen die Gegner vors Verfassungsgericht. Foto: Kostas Maros/Tamedia

Der Abstimmungskampf nimmt so richtig Fahrt auf. Während das neu gegründete Komitee «Ja zur Tramverlängerung 14» das Tram unbedingt auf das Gelände der Salina Raurica führen will, erhält die Aktionsgruppe «Aapacke» einigen Support in Form von Leserbriefen. «Aapacke» hatte das Referendum ergriffen, weshalb Herr und Frau Baselbieter am 13. Juni an der Urne über die geplante Tramverlängerung abstimmen.

Der ehemalige FDP-Landrat und Binninger Einwohnerrat Roger Moll spielte bereits eine gewichtige Rolle im Kampf gegen die abgelehnte Tramstrecke Margarethenstich. Nun wendet er sich gegen die Tramverlängerung auf Pratteler Boden. «Nein, ich bin kein Verhinderer», sagt er. Er fürchte, Salina Raurica werde eine Trabantenstadt, wie es die Längi bereits ist. 200 Millionen Franken für deren Erschliessung auszugeben, sei Verschwendung, sagt Moll. Das Gebiet verfüge bereits über drei Bus- und einen SBB-Anschluss. «Das genügt. Es muss nicht ums Verrecken eine Tramlinie in die Salina Raurica geführt werden.»