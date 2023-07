Allschwil setzt auf drei Primarschulstandorte – Es braucht mehr Raum Der Schulstandort Neuallschwil soll erweitert werden. Die Mehrheit des Schulrates hätte sogar gerne einen vierten Standort. Daniel Aenishänslin

Im September 2016 weihte Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli (rechts) mit Gemeinderätin Franziska Pausa und Gemeinderat Christoph Morat die Schule Gartenhof ein. Mit dabei Nüsslis Vorgänger und Regierungsrat Anton Lauber (links). Allschwils Bedarf an Schulraum ist erneut angestiegen. Foto; Kostas Maros

Allschwil mit seinen rund 22’000 Einwohnerinnen und Einwohnern wächst. Deshalb brauchen Primarschule, Kindergärten und Musikschule mehr Raum. Der Gemeinderat hat in diesem Zusammenhang beschlossen, die bestehenden Primarschulstandorte Gartenhof und Schönenbuchstrasse weiterzuführen und den Standort Neuallschwil zu erweitern. Die Mehrheit des Schulrates möchte einen vierten Standort.

«Im Evaluierungsprozess wurden alle Bedürfnisse der betroffenen Anspruchsgruppen abgeholt, somit sind wir überzeugt, mit dieser Variante gut für die Zukunft aufgestellt zu sein», sagt Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli (FDP). Schulratspräsidentin Laura Spielmann fordert, «dass das Versprechen, bei der Detailplanung und Bauprojektierung noch einmal umfassend die Raumbedürfnisse der Schule einfliessen zu lassen, eingehalten wird».

Nicht mehr als 90 Millionen

Die Lösung mit drei Primarschulstandorten trage dem finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde Rechnung. Das Investitionsvolumen in die Schulraumplanung soll 90 Millionen Franken nicht überschreiten. Die Landreserve auf dem Bettenackerareal soll als Option für einen weiteren Schulstandort offengehalten werden. Musikschulratspräsident Urs Pozivil zeigt sich zufrieden: «Mit der angedachten neuen Musikschule als Kombilösung in einem neuen Schulgebäude auf dem Schulareal Neuallschwil erhalten wir am praktisch identischen Standort zeitgemässe Musikschulräume.»



Die Planung ist Teil der «Schulraumplanung Gesamtstrategie 2023–2037». Voraussichtlich 2024 werden die Allschwilerinnen und Allschwiler an der Urne über die Finanzierung des Ausbaus des Standortes Neuallschwil entscheiden.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.