Neues Berufsmodell – «Es braucht längst nicht immer gleich einen Arzt oder eine Ärztin» Pflegeexpertinnen können ein Grossteil der Aufgaben von Hausärzten übernehmen. Das würde die Kosten senken und die Unterversorgung beheben. Fabienne Riklin

Lisa von Deschwanden ist Advanced Practice Nurse im Xundheitszentrum in Grindelwald BE. Sie entlastet die Hausärzte, indem sie einer Patientin erklärt, wie sie sich künftig selbst ein Medikament spritzen kann. Foto: Christian Pfander



«Grüessech, Frau Pfäffli, ich bin Pflegeexpertin und zeige Ihnen heute, wie Sie sich das neu verschriebene Medikament spritzen können», sagt Lisa von Deschwanden und führt die Seniorin in ein Behandlungszimmer des Xundheitszentrums in Grindelwald BE. Die 33-Jährige ist Advanced Practice Nurse oder kurz APN.