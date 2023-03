Kita oder nicht? Der Entscheid hängt für Frauen selten nur von den Kosten ab. Foto: Keystone

Der Nationalrat hat am letzten Mittwoch beschlossen, Kindertagesstätten mit über 700 Millionen Franken zu subventionieren. Dies mit dem Ziel, dass Mütter künftig mehr arbeiten und so den Fachkräftemangel entschärfen sollen. In den Medien wurden deshalb im Vorfeld der Abstimmung mehrere Studien dazu präsentiert, ob und um wie viel Prozent Mütter im Job aufstocken würden, wenn die Betreuung günstiger wäre. Die Subventionen werden ausserdem als Errungenschaft für die Frauen gefeiert.