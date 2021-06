Darum wird mit religiösem Eifer gestritten: Masken in den Schulen und anderswo. Foto: Raphael Moser

Der Maskenstreit. Er tobt heute noch genauso heftig wie schon zu Beginn der Pandemie. Dabei geht die Corona-Zeit (wir hoffen es sehr) jetzt doch endlich ihrem Ende entgegen. Aber die ersehnte Entspannung im Maskenstreit, sie lässt auf sich warten.

Denn ob und wofür die Maske genau taugt oder eben nicht (mehr), darüber wird mit dem Eifer von Gotteskriegern debattiert. Masken in der Schule seien in der jetzigen Lage nur noch «Kinderquälerei», sagt eine grosse Schweizer Partei. «Unverzichtbar», meinen dagegen die Schweizer Lehrerinnen und Lehrer.

Und «Mister Corona», Daniel Koch, der Mann am Ursprung des Disputs, hat sich in seinem Rentnerleben zum Maskenkonvertiten gemausert: «Heute halte ich Masken für sehr sinnvoll, weil wir gelernt haben, damit umzugehen», sagte er in einem Interview mit CH-Media.