Zahlen 2022 von Basel Tourismus – Erwartungen der Basler Hotellerie werden übertroffen Die Logiernächte haben sich im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. In diesem Jahr möchte man Basel als Kongressstadt stärker positionieren. Dorothea Gängel

Basel soll als Messe- und Kongressstadt gestärkt werden. Foto: Basel Tourismus

Die Erleichterung war Letizia Elia, Direktorin von Basel Tourismus, anzumerken, als sie den Medien am Donnerstag die Jahreszahlen 2022 präsentierte. Mit 1,3 Millionen Hotelübernachtungen hat man im vergangenen Jahr ein Plus von 66 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen können. «Dass die Zahl der Logiernächte in Basel fast ans Vorkrisenniveau herankommt, ist ein besseres Ergebnis, als erwartet werden durfte», bilanziert Letizia Elia. Der Rückstand zum Rekordjahr 2019 sei geschrumpft und betrage nur noch 8,6 Prozent.

Insbesondere die Monate August, September und Dezember lagen über dem Resultat des Vorjahres. Dies verdanke man den besucherstarken Anlässen wie dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf), dem Zionistenkongress, dem Europäischen Pathologiekongress sowie dem Weihnachtsmarkt. Es sind primär die Schweizer Gäste, die während der Pandemie ihren Heimatmarkt als Freizeitdestination entdeckt haben. Doch der Trend zeige, dass auch die Asiaten langsam wieder ihre Reisetätigkeit aufnähmen.

Geschäftstouristen sind nach wie vor rar

Ob sich der Geschäftstourismus je wieder auf Vor-Corona-Niveau einpendelt, ist fraglich. Die Auswertung der gebuchten Logiernächte unter der Woche zeigt jedenfalls noch keinen Trend in diese Richtung.

Obwohl die Zahlen insgesamt deutlich gestiegen sind, bleibt die Auslastung der Hotelzimmer in Basel, deren Kapazität während der Pandemie noch ausgebaut wurde, mit rund 55 Prozent tief. Aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage sowie der inflationären Preisentwicklung blickt Raphael Wyniger, Präsident Hotellerie Basel, nur verhalten optimistisch in die Zukunft. Er bedankte sich beim Bund und beim Kanton für die finanziellen Hilfeleistungen während der Pandemie, die 2022 in Anspruch genommen werden konnten.

Für das Jahr 2023 hat sich Basel Tourismus ehrgeizige Ziele gesetzt. Einer der Schwerpunkte wird die Stärkung als Kongressstadt sein. Letizia Elia, die als ehemalige stellvertretende Direktorin des Congress Center über viel Erfahrung in diesem Bereich verfügt, setzt hier mit der Bildung einer Taskforce einen deutlichen Akzent. Es gelte, die grosse Kompetenz von Basel im wissenschaftlichen Bereich sowie die zur Verfügung stehende Infrastruktur wirkungsvoll für die Akquise von Kongressen einzusetzen. Erste Erfolge kann sie schon vorweisen: 19 Kongresse und Events, die jeweils mehr als 1000 Menschen anziehen werden, haben sich bereits für dieses Jahr angemeldet.

Art Basel ist unverzichtbar für Basel

In diesem Zusammenhang soll ein spezieller Fokus auf die Art Basel gerichtet werden, die dieses Jahr zwischen dem 15. und dem 18. Juni stattfinden wird. Primär gelte es, die Willkommenskultur von Basel zu stärken und das im In- und Ausland auch entsprechend zu kommunizieren. Hotelpackages oder Freizeiterlebnisse wie ein begleitetes Rheinschwimmen sollen Kunstinteressierte noch stärker für die Messe begeistern, die unverzichtbar für die Attraktivität des Standorts Basel sei.

Einen weiteren strategischen Schwerpunkt setzt Basel Tourismus in der Weiterführung der erfolgreichen Imagekampagne, mit der in den Sommermonaten gezielt Reisende aus der Schweiz angesprochen wurden. Allgemein wolle man die Digitalisierung und die Präsenz auf sozialen Medien vorantreiben. Auch die Nutzung des statistischen Zahlenmaterials als Grundlage für die Entwicklung neuer Produkte möchte man in Zukunft konsequent betreiben. An dieser Stelle bedankte sich Elia beim Statistischen Amt des Kantons Basel-Stadt, das mit der Erhebung und Auswertung von detaillierten Daten eine wertvolle Arbeit leistet.

