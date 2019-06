Erwachende Sexualität in Zeiten von Revolten und Krieg

Ehe soll arrangiert werden

Der Topkandidat heisst Samir, gespielt von Saad Lostan, und ist ein syrisch-amerikanischer Emigrant. Auf einer möglichen arrangierten Ehe mit ihm liegt die Hoffnung der Familie, das Land noch Richtung USA zu verlassen, bevor der Krieg ausbricht.

Doch zwischen Nahla und Samir springt der Funke nicht über. Überhaupt ist die 25-Jährige mehrheitlich mit Tagträumereien beschäftigt, wobei sie ihren schmollenden Gesichtsausdruck selten ablegt.

In ihrer Fantasie trifft sich Nahla immer wieder mit dem gleichen Mann (Metin Akdulger), mit dem sie romantische und erotische Erfahrungen macht. Ihre Treffen sind in hellen Farben, in weichen Pastelltönen inszeniert – ein Kontrast zu den düsteren Wohnungen und Orten, an denen sich Nahla sonst aufhält.

«Mon tissu préféré» wurde 2018 am Filmfestival in Cannes gezeigt. Die Regisseurin Gaya Jiji will mit dem Drama die erwachende weibliche Sexualität inmitten eines beginnenden Krieges thematisieren.

Die beiden Themen wollen sich im Film jedoch so gar nicht finden, wirken beinahe konstruiert nebeneinandergestellt. So kommen zu den erotischen Einschüben, die zwischen Nahla und ihrem erfundenen Liebhaber stattfinden, wacklig gefilmte Echtaufnahmen erster Proteste und Ausschreitungen des Militärs in Damaskus hinzu. Doch nicht nur vom Erscheinungsbild der Aufnahmen her passen diese Ausschnitte nicht zum Rest. Auch thematisch wird dieser Teil des Filmes nur auf sehr konstruierte Art und Weise mit der Entwicklungsgeschichte der jungen Frau verbunden: So trifft sich Nahla nach einer Weile mit einem Soldaten, der auch bei den Revolten vor Ort war, und verbringt mit ihm Schäferstündchen in der Wohnung ihrer Nachbarin, die dort ein Bordell betreibt.

Bruchstückhafter Eindruck

Diese Begegnung steht ziemlich quer im Raum und lässt sich kaum einordnen in das sonst eher scheue und vorsichtige Verhalten der Protagonistin.

So bleibt der Gesamteindruck des Films ein bruchstückhafter, als ob in «Mon tissu préféré» zu grosse Themen angerissen wurden, ohne über die Mittel zu verfügen, diese strukturiert miteinander zu verbinden.

Kino Atelier, Basel