Totes Wildschwein – Erstmals Verdacht auf Schweinepest in Deutschland In Brandenburg wurde ein Wildschwein-Kadaver nahe der deutsch-polnischen Grenze gefunden. Es ist der erste amtliche Verdachtsfall für die Schweinepest im Land.

Für Haus- und Wildschweine hoch ansteckend: In Deutschland wurde ein möglicher Fall von Afrikanischer Schweinepest gemeldet. KEYSTONE Die Tierseuche endet für Haus- und Wildschweine meist tödlich. Für Menschen hingegen ist sie ungefährlich. KEYSTONE Die Krankheit wird von Wildschweinen übertragen und ist bei Schweine-Züchtern gefürchtet. China und andere asiatische Länder verhängen in der Regel Importverbote für Fleisch aus Regionen, in denen ASF festgestellt wurde. KEYSTONE 1 / 3

Darum gehts Infos einblenden Brandenburg meldet einen möglichen Fall von Afrikanischer Schweinepest.

Es ist der erste Verdachtsfall in Deutschland.

Die Tierseuche ist hoch ansteckend für Haus- und Wildschweine und endet meist tödlich.

Für Menschen hingegen ist sie ungefährlich.

In Deutschland ist womöglich die Afrikanische Schweinepest (ASF) aufgetreten. Das Bundeslandwirtschaftsministerium gab am Mittwoch einen amtlichen Verdachtsfall in Brandenburg bekannt. Ein Wildschwein-Kadaver, der wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze im Spree-Neisse-Kreis gefunden wurde, wird demnach nun virologisch untersucht. Nach Abschluss der Analyse werde Bundeslandwirtschaftsministerium am Donnerstag über das Ergebnis informieren. Die Afrikanische Schweinepest ist hoch ansteckend für Haus- und Wildschweine und endet meist tödlich. Für Menschen hingegen ist die Tierseuche ungefährlich.

Im Januar hatte sich die Bundesregierung besorgt gezeigt über die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASF) im polnischen Grenzgebiet zu Deutschland. Die Krankheit wird von Wildschweinen übertragen und ist bei Schweine-Züchtern gefürchtet. China und andere asiatische Länder verhängen in der Regel Importverbote für Fleisch aus Regionen, in denen ASF festgestellt wurde. Deutschland ist einer der grössten Schweinefleisch-Exporteure Europas.

«Mit der Afrikanischen Schweinepest steht uns die Bekämpfung einer weiteren ernst zu nehmenden Seuche im tierischen Bereich bevor. Sollte sich der Verdacht erhärten, brauchen wir einen Krisenstab, der die Massnahmen zur Eindämmung der Seuche koordiniert», sagte der jagdpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Karlheinz Busen. Dazu gehöre auch die Möglichkeit der Arbeitsfreistellung von Jägern nebst Gewährung einer Verdienstausfallentschädigung. Es geht nun darum, eine weitere Ausbreitung und eine Übertragung des Virus auf Hausschweinbestände um jeden Preis zu verhindern.»

