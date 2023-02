Gedenkstätte Riehen – Erstmals nimmt der Kanton Stellung Das Riehener Bahnwärterhaus fungiert seit 2011 als Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust. Wie stellt sich eigentlich Basel-Stadt zu diesem Ort, wollte die BaZ wissen. Markus Wüest

Das Bahnwärterhaus an der Inzlingerstrasse in Riehen. Foto: Margrit Müller

Nachdem Susanne Scheiner am 17. Januar im Zwinglihaus ihren Film «Johannes und die Gedenkstätte» gezeigt hatte und in der Folge auf dem Podium über die Zukunft des Bahnwärterhauses in Riehen diskutiert worden war, befragte die BaZ auch den Präsidenten des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG) zu seiner Meinung.