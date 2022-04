Wegen Krieg in der Ukraine – Erstmals keine Einigung bei IWF-Tagung Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine bereiten den Finanzfachleuten grosse Sorgen. Diese können eine «globale Reichweite» nach sich ziehen.

Kein Konsens gefunden: Die spanische Finanzministerin Nadia Calviño in Washington D.C. Foto: Jose Louis Magano (AP/Keystone/21. April 2022)

Wegen des Krieges in der Ukraine hat es beim halbjährlichen Ministertreffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) erstmals keine gemeinse Erklärung gegeben. «Russlands Krieg gegen die Ukraine hat es unmöglich gemacht, einen Konsens zu finden», erklärte die Präsidentin des IWF-Lenkungsausschusses, Spaniens Finanzministerin Nadia Calviño, am Donnerstag in der US-Hauptstadt Washington. Für die Schweiz sind die Bundesräte Guy Parmelin und Ueli Maurer vor Ort.

Tagung des IWF Maurer und Parmelin reisen nach Washington Sie habe aber die Unterstützung der «überwältigenden Mehrheit» der 189 Mitglieder. Es habe «nahezu Einstimmigkeit über die auf dem Tisch liegenden inhaltlichen Fragen» geherrscht, erklärte Calviño weiter. Die Finanzministerinnen und Finanzminister sowie Zentralbanker riefen demnach vor allem zur Beendigung des Krieges in der Ukraine auf und zeigten sich besorgt über die wirtschaftlichen Auswirkungen, die «eine globale Reichweite haben».

Der Krieg und die zahlreichen Sanktionen gegen Moskau gefährden die weltweite Erholung von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Der russische Angriff auf das Nachbarland hat die Lebensmittel- und Energiepreise weltweit in die Höhe schnellen lassen und die ohnehin schon steigende Inflation angeheizt. Der IWF senkte seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft in der Folge deutlich.

